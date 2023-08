Meitingen kann Wertingens Höhenflug nicht stoppen

Fußball-Bezirksliga Nord: Der TSV Wertingen gewinnt das Altlandkreisderby in den Lechauen durch späte Tore mit 2:0.

So sieht ein gelungener Saisonauftakt in der Fußball-Bezirksliga Nord aus: Der TSV Wertingen hat am gestrigen Sonntagabend beim Derby in Meitingen überzeugt und verdient mit 2:0 gewonnen.

Die Anfangsphase war ein leichtes Abtasten, die Gäste aus Wertingen fanden eher den Weg zum Tor der Hausherren. Nach einer guten Viertelstunde war David Spizert wieder aufmerksam, sein Schuss aus 20 Metern rauschte nur knapp am Pfosten vorbei. Auf der Gegenseite rettete Wertingens Schlussmann Scherl ein Missverständnis und klärte gegen Heider. Im Anschluss riss der TSV Wertingen das Spiel wieder mehr an sich, erfolgreich waren die Angriffe aber nicht. Mayr und Beham hatten für Wertingen gute Möglichkeiten, während auf der Gegenseite Torwart Scherl vor dem Pausenpfiff auch noch aufmerksam war und gegen Duvnjak parierte.

Nach der Pause wird Meitingen aktiver

Nach der Pause waren die Hausherren aktiver, die Versuche von Deppner und Meir fanden in Scherl aber ihre Endstation. Dann legten die Gäste wieder einen Gang zu, Beham fand in Torwart Schmitt seinen Meister, Mayr blieb mit seinen Vorlagen oder Abschlüssen glücklos. Die Schluss-Viertelstunde versprach große Spannung, und die Gäste aus Wertingen belohnten sich für die engagierte Leistung. Stürmer David Spizert behauptete den Ball stark, legte sehenswert auf den eingewechselten Christoph Prestel ab, der flach ins kurze Eck vollendete. Wertingen wollte die endgültige Entscheidung, doch Rueß scheiterte an Meitingens Schlussmann Schmitt. Als die Hausherren auf den Ausgleich drängten, war Joker Prestel erneut involviert: Maximilian Fischer kam noch vor dem Keeper der Gastgeber an den Ball, setzte Prestel in Szene und der behielt den Überblick. Seinen Pass vollendete Ivan Rasic in der Nachspielzeit zum 2:0-Sieg für die Gäste.

TSV Meitingen: Schmitt, Berisha, Heckel, Kaiser (76. Fritsch), Winkler, Deppner (83. Falch), Duvnjak, Erhard, Fichtner, Meir, Heider

TSV Wertingen: Scherl, Knöpfle, Hein, Heiß, Schiermoch, Beham, Kotter (ab 65. Gebauer), Müller (ab 65. Prestel), Mayr (ab 86. Eising), Rueß (ab 84. Rasic), Spizert (ab 90. Fischer).

Tore: 0:1 Prestel (79.), 0:2 Rasic (90.+2) – Schiedsrichter: Maximilian Wirkner – Zuschauer: 450.