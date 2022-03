Fußball-Nachlese

Den Matchwinner von der Bank abgeholt

Noch hatte es sich hier Binswangens Johannes Fehle am Spielfeldrand, vor den Augen von Trainer Ewald Gebauer (rechts) gemütlich gemacht. Der Coach holte ihn dann "von der Bank" ab. In der Nachspielzeit wurde Fehle zum Matchwinner im Kreisliga-Derby gegen den BC Schretzheim. Als Joker erzielte er in der 92. Minute den 1:0-Siegtreffer.

Plus Fußball: Ersatzgeschwächter Kreisligist TSV Binswangen schlägt BC Schretzheim durch ein Joker-Tor 1:0. Warum der TSV Wertingen trotz Niederlage noch keinen Druck verspürt.

Region Wertingen Nein, groß war der Frust beim TSV Wertingen keineswegs: „Da brauchen wir nicht lange philosophieren, der TSV Aindling war heute einfach besser“, gab Interimstrainer und Sportleiter Roman Artes nach der 0:2-Niederlage unumwunden zu. Es war für die Zusamstädter in der Bezirksliga Nord nach der Winterpause die zweite Heimpleite im zweiten Spiel nacheinander. Die Gäste, so Artes, zeigten sich stabil in der Abwehr und hatten vorne ihre individuelle Klasse. Allen voran der zweifache Torschütze Gabriel Merane. Am kommenden Freitag bestreitet der TSV Wertingen unter Flutlicht das dritte Heimspiel in Folge gegen den SV Wörnitzstein-Berg. Unter Druck sieht Artes sein Team in dieser Begegnung keinesfalls: „Druck kommt erst im April auf, wenn wir dann hintereinander gegen Ziemetshausen, Mertingen, Pöttmes und Altenmünster spielen“.

