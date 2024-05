Fußball

Pure Freude bei einem kleinen Dorfverein

Vorsitzender Rainer Müller vom SV Ehingen/Ortlfingen streckt nach dem geglückten Aufstieg in die Kreisliga den gelb-blauen Vereinsschal in die Höhe. Im Juli feiert der Verein sein 50-jähriges Jubiläum.

Plus Noch nie in seiner 50-jährigen Geschichte spielte der SV Ehingen/Ortlfingen mit seiner Herren-Fußballmannschaft in der Kreisliga. Rechtzeitig zum Jubiläum gelang dem kleinen Dorfverein der Aufstieg.

Von Günther Herdin

Unvergessliche Tage liegen hinter den Fans, Spielern und Verantwortlichen des SV Ehingen/Ortlfingen. Zum ersten Mal in der 50-jährigen Vereinsgeschichte schafften die Fußballer am vergangenen Wochenende durch den 3:1-Sieg gegen die zweite Mannschaft des TSV Wertingen den Sprung in die Kreisliga. Vor einer imponierenden Kulisse wurde im letzten Heimspiel der Deckel draufgemacht: „350 Zuschauer waren bei uns bei einem Punktspiel noch nie auf dem Platz“, schwärmt Vorsitzender Rainer Müller. Fast das halbe Dorf sei da gewesen, schmunzelt der 47-Jährig, der sich noch immer im Freudentaumel befindet.

Die Spieler und einige Fans machten nach dem geglückten Coup die Nacht zum Tage. Nicht nur im Sportheim wurde bei Bier, Sekt und Pizza spontan gefeiert, „in der Nacht zum Montag sind einige von denen bei mir zu Hause in den Pool im Garten gesprungen“, berichtet Müller von nassen und spritzigen Einlagen bei nicht gerade gemütlichen Temperaturen. Doch diese hätten bei all der Stimmung keine Rolle gespielt.

