Zwei Talente für die SSV Glött

Der Amateurfußball ruht derzeit überwiegend in der Region, dennoch gibt es bei der SSV Glött Neuigkeiten zu vermelden. Mit Menderes Simsek und Ben Seybold wechseln zur Winterpause zwei junge Talente zum Kreisligisten. Beide waren beim FC Lauingen in der A-Jugend am Ball und werden ab sofort für die Blau-Weißen auflaufen.

Abteilungsleiter Thomas Schreitt ist sich sicher, dass die jungen talentierten Fußballer seine Lilien verstärken werden. Sie sollen in der Rückserie mithelfen, die sportliche Talfahrt der Blau-Weißen zu stoppen. Mit dem 18-jährigen Ben Seybold kehrt zudem ein waschechter Glötter zurück zur SSV. Er begann bei den Lilien mit dem Fußballspielen. „Wir hatten mit Ben immer wieder Kontakt und sind sehr froh, dass wir einen Glötter-Jungen zurückgewinnen konnten. Das ist enorm wichtig für den Verein“, so Schreitt. Somit trägt ein Seybold wieder die Lilie auf der Brust, der aus einer bekannten Fußballerfamilie stammt. Denn sein Opa Johann „Bulle“ Seybold gehörte zu seiner aktiven Zeit der „SSV-Jahrhundertelf“ an, die es bis in die Landesliga und in den DFB-Pokal gegen den FC Bayern schaffte.

Beide Neuzugänge mit Stärken im Angriff

Neben Seybold wechselt auch dessen Mitspieler vom FCL, Menderes Simsek, mit nach Glött. Beide „Youngster“ kennen sich gut, sodass sich der Deutsch-Türke für einen Wechsel an den südlichen Landkreis entschied. Simsek durchlief die Juniorenteams beim FC Gundelfingen und FC Lauingen und hat seine Stärken im Angriff. Beide Nachwuchskicker sollen die zuletzt lahmende Lilien-Offensive beleben, um die derzeitige Tabellenregion in der Kreisliga West schnellstmöglich zu verlassen.