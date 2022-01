Weinzierl vor neuer Situation

FCA-Trainer hat gegen Frankfurt die Qual der Wahl

Es war ein Nachmittag, den kein Torwart mag. Drei Gegentore, wenig Gelegenheit, sich auszuzeichnen, dazu eine klare Niederlage – Rafal Gikiewicz wird die Partie des FC Augsburg in Hoffenheim in keiner guten Erinnerung behalten. „Wir hatten viel zu wenige Momente in der Offensive und hinten viel zu viele Fehler“, sagte der Torwart. Kommt das zusammen, lassen sich keine Bundesligaspiele gewinnen. Dabei hatte der FCA zumindest in der Defensive eine Besetzung, die für höhere Aufgaben bereit sein sollte. Jeffrey Gouweleeuw und Felix Uduokhai bildeten das Duo in der Innenverteidigung.

Der Kapitän allerdings hatte am Freitag das Abschlusstraining wegen muskulärer Probleme abbrechen müssen. Am Samstag war er dennoch einsatzbereit. Gut 80 Minuten hielt er durch, ehe die Kräfte nachließen und Markus Weinzierl ihn vorsichtshalber vom Feld nahm. Gouweleeuw habe seine Aufgaben gut erfüllt, so der Trainer. Allerdings bemängelte er, dass „wir besser verteidigen müssen“. Er vermisste die Konsequenz in den Zweikämpfen. Von dieser Kritik darf sich jeder angesprochen fühlen, wenngleich die Zweikampfschwäche vor allem bei Robert Gumny und Iago vor den beiden ersten Gegentoren am offensichtlichsten war.

Felix Uduokhai hatte am Samstag sein langersehntes Comeback gegeben. Wegen einer Muskelverletzung hat er zu großen Teilen der Hinrunde gefehlt, zuletzt bremste ihn eine Corona-Erkrankung aus. Nun ist der Linksfuß zurück, was Weinzierl für Sonntag im Heimspiel gegen Frankfurt eine ungewohnte Situation bescheren könnte. Nachdem Reece Oxford freigetestet und nach seiner Sperre wieder spielberechtigt ist, stehen dem FCA-Trainer drei überdurchschnittliche Innenverteidiger zur Verfügung: Gouweleeuw, Oxford und Uduokhai. Gouweleeuw wurde am Dienstag wieder im Mannschaftstraining erwartet, ebenso Arne Maier, der in Hoffenheim einen Schlag auf die Hüfte bekommen hatte.

Auch Alfred Finnbogason soll ins Training einsteigen. Gute Aussichten also. „Wir müssen so schnell wie möglich die ersten drei Punkte in diesem Jahr holen“, forderte Gikiewicz.