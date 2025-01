Futsal Die Emotionen nicht im Griff gehabt

700 Zuschauer erlebten bei der Endrunde um die Futsal-Meisterschaft im Fußball-Kreis Donau in Höchstädt ein Turnier, bei dem vor allem Spieler und Fans der TSG Thannhausen und von Türk Gücü Lauingen die eigenen Emotionen nicht in den Griff bekamen. Zweimal ging es in den direkten Duellen beider Teams heiß her.