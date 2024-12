Mit Seeßle-Cup beginnt der Budenzauber

Es war noch nie so schwer, dass wir ein Teilnehmerfeld zusammen bekommen“, verrät Dominik Trenker, der zwar in der regulären Fußballsaison das Tor der SSV Glött hütet, den Kontakt zum FC Gundelfingen aber nie hat abreißen lassen. Dort trainiert er die Keeper des Landesliga-Teams – und gehört zum Organisationsteam für die Hallenturniere. Und beim Kick unter Hallendach war er vor der 16. Auflage des Intersport-Seeßle-Cups, der am Sonntag (ab 14 Uhr) in der Kreissporthalle über die Bühne geht, mächtig gefordert.

SSV Höchstädt sagt kurzfristig ab

Der eigentliche Turnierablauf war dabei ein Klacks. Selbst die Rückkehr zum klassischen Kick mit Rundumbande stellt keine Hürde dar. Für den Aufbau der Bande waren die Helfer schnell gefunden. Kopfzerbrechen bereitet das Teilnehmerfeld – und dieser Punkt betrifft nicht nur die Grün-Weißen. „Ich habe um die 30 Absagen bekommen“, verrät Trenker. Und als das Starterfeld mit acht Teams dann doch komplett war, meldete sich Abteilungsleiter Thomas Kehrle von der SSV Höchstädt. Die Rothosen bekommen kein Team zusammen.

„Wir setzen alle Hebel in Bewegung, dass wir kurzfristig noch Ersatz finden“, erklärt FCG-Abteilungsleiter Christian Renner, der ansonsten mit dem Teilnehmerfeld vollauf zufrieden ist. Obwohl er auch in den eigenen Reihen festgestellt hat, dass sich die Begeisterung für die Halle in Grenzen hält. Die Spieler des Landesliga-Teams werden nur vereinzelt Akteure auf dem Parkett zu sehen sein. Überwiegend wird die U23 die Hallensaison bestreiten.

Beim von Jako unterstützten Cup starten dafür wieder die FCG-Allstars. Für die werden neben Trenker, Scheu und Thomas Kehrle weitere ehemalige Gundelfinger auflaufen, darunter auch Ingo Feistle, der zuletzt im Juniorenlager das grün-weiße Trikot überstreifte. Favorisiert sind Titelverteidiger Türk Gücü Lauingen und Rekordsieger FV Sontheim, fix dabei sind noch der BC Schretzheim, FC Lauingen, SV Aislingen, die SSV Glött und die SG Reisensburg.

Der Turnierplan

Gruppe A: FC Gundelfingen, BC Schretzheim, FC Lauingen, SSV Glött, plus eventueller Nachrücker.

Gruppe B: FV Sontheim, Türk Gücü Lauingen, SV Aislingen, SG Reisensburg, FCG-Allstars

Gruppenspiele: 14 bis 18.20 Uhr; Verlosung von Einkaufsgutscheinen; Halbfinals: ab 18.30 Uhr; Finale: 19.30 Uhr