86 Teams bestreiten 222 Partien

Von Günther Herdin

Buttenwiesen Seeßle-Cup in Gundelfingen, Reichhardt-Masters in Höchstädt oder der UR-Bau-Cup in Wertingen – an privaten Hallenfußballturnieren im Landkreis Dillingen hat es in den vergangenen Wochen nicht gefehlt. Das letzte dieser Art in diesem Winter startet am morgigen Samstag mit dem 8. GP Joule Cup“ in der Riedblickhalle in Buttenwiesen und endet mit dem Turnier der C-Junioren am Sonntag, 27, Januar. Am Vorabend ermitteln die Herrenteams ihren Sieger, der erst kurz vor Mitternacht gekürt wird. Los geht´s morgen um 9 Uhr mit einem F2-Jugendturnier.

Mehr als 3000 Zuschauer besuchten im vergangenen Jahr die Spiele beim „GP Joule Cup“. Bei der 8. Neuauflage des Budenzaubers in Buttenwiesen rechnet Cheforganisator Michael Müller mit mindestens genau so vielen Zuschauern. Vor allem auf die Eltern, die Omas und Opas der zahlreichen Nachwuchskicker könne man zählen, freut sich der Jugendleiter des FC PUZ, zahlreiche bekannte Gesichter auch in diesem Jahr wieder treffen zu können. Während Michael Müller die Turnierzusagen von den G- bis zur C-Jugend relativ schnell „verbuchen“ konnte, gestaltete sich die Suche nach einem Teilnehmerfeld für die A-Junioren schwierig: „Man merkt, dass in dieser Altersklasse viele Vereine einfach Probleme haben“, merkt Müller an. Gar nicht auf dem Spielplan tauchen beim Event in der Riedblickhalle die B-Junioren auf. Dies hängt freilich auch damit zusammen, dass der FC PUZ selbst kein Team stellen kann, in dem die 15- bis 17-Jährigen ihrem Hobby nachkommen.

400 Schnitzel und 300 Kilogramm Pommes

Insgesamt treten von der G-Jugend bis zu den Herren 86 verschiedene Teams an, die 222 Partien bestreiten werden. Das ist für den Veranstalter ein organisatorischer Kraftakt. 38 Personen, so Michael Müller, gehören mit zur Turnierleitung, sind verantwortlich für den Ergebnisdienst, die Zeitnahme oder werden als Schiedsrichter eingesetzt. Für die Küche und das ganze Drumherum sind weitere 80 Leute im Einsatz. Vor allem die Eltern der PUZ-Spieler sowie die Jungs und Mädel der C- und A-Junioren und der Herrenmannschaft packen kräftig mit an. Damit sich die zahlreichen Besucher in Buttenwiesen wohlfühlen, ist das kulinarische Angebot reichlich. 400 Schnitzel, 300 Kilogramm Pommes und 150 Currywürste und 600 Nuggets wurden im vergangenen Jahr verkauft, von ähnlichen Zahlen geht Michael Müller auch an den beiden kommenden Wochenende aus. Die Erfahrung aus vergangenen Veranstaltungen habe gezeigt, dass auch abseits der Hallenfläche etwas geboten sein muss. Vor allem an den beiden Samstagabenden, wo es im Foyer einen kleinen Barbetrieb mit Getränken wie Cuba Libre oder Erdbeer-Daiquri geben wird.

Laserlicht und Nebelshows bei den Finalspielen

In der Halle wird es bei allen Finalspielen ein visuelles Spektakel geben: Laserlicht und Nebelshows begleiten die Spielerinnen und Spieler auf das Spielfeld und schaffen somit eine ganz besondere Atmosphäre. Während bei den Siegerehrungen die Kapitäne der D-, C- und A-Junioren sowie bei den Herren den jeweiligen Siegerpott entgegennehmen können, gibt es in den Altersklassen G, F und E für jeden einzelnen Spieler einen kleinen persönlichen Pokal. „Wir haben über 500 Einzelpokale bestellt“, freut sich Michael Müller schon im Vorfeld auf die vielen strahlenden Augen, die es bei den Siegerehrungen geben wird. Einen Extrapreis erhalten bei allen Turnieren die jeweiligen besten Torhüter und besten Feldspieler. Gespielt wird nach Futsal-Regeln und bis zur Altersklasse C auf kleine Tore. „Beim A-Jugendturnier und bei den Herren kommen große Tore in die Halle“, verrät Michael Müller. Die einzelnen Turniere im Überblick:

Samstag, 18. Januar: F2- Junioren: (9 bis 13.50 Uhr) – F1-Junioren: (14 bis 18.35 Uhr) – A-Junioren: 19.30 bis 22.55 Uhr

Sonntag, 19. Januar: E2-Junioren: (9 bis 14.25 Uhr) – E1-Junioren: (14.30 bis 19.05 Uhr)

Samstag, 25. Januar: D2-Junioren (9 bis 13.30 Uhr) – D1-Junioren (14 bis 18.55 Uhr) – Herren: (19 bis 23.20 Uhr)

Sonntag, 26. Januar: G-Junioren (10 bis 13.40 Uhr) – C-Junioren: (14 bis 17.15 Uhr)