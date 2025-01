Beim TC Frauenstetten stimmt die Richtung

Anwesend waren bei der Versammlung neben Gemeinderat Andreas Klein, der in Abwesenheit von Bürgermeister Hans Kaltner dessen Grußworte an den rührigen Verein überbrachte, auch alle Ortsvorstandskollegen sowie Ehrenvorstand Roland Aumiller.

Neben Besuchen zu runden Geburtstagen und den im Vorjahr durchgeführten Neuwahlen richtete Klaus-Jürgen Aumiller sein Augenmerk auch auf den weiterhin beliebten Hallensport. In den tennisarmen Wintermonaten werde unter der Regie von Roland Aumiller in der Turnhalle Pfaffenhofen gesportelt. Ebenfalls spiele die Jugend regelmäßig in der Tennishalle in Wertingen. Auch ein großer Erfolg seit der in Zusammenarbeit aller Dorfvereine angebotene WhatsApp-Dorfgemeinschaftskanal. Ebenfalls ganz neu, so Aumiller sei das Zumba-Angebot, das in den Sommermonaten auf dem Tennisplatzgelände stattfinde. Bei schlechtem Wetter und im Winter wird auf das Bürgerhaus ausgewichen. Das Thema Nachhaltigkeit wird jetzt beim TCF durch die Montage eines Balkonkraftwerkes auf dem Tennisheimdach und dem ausschließlichen Online-Versand der Generalversammlungseinladungen gelebt.

Im Juni fanden an einem Tag gleich zwei Veranstaltungen auf der TCF Anlage statt: Das wohl bayernweit einmalige Tennis Beerpong Turnier wurde zum zweiten Mal durchgeführt. Abends gab es nach der Siegerehrung das traditionelle Open Air Konzert mit der ortsansässigen Rockband „Grey“.

Mit sieben Mannschaften im Spielbetrieb gewesen

Weiterhin stolz ist der Vereinsboss auf die aktuellen Mitgliederzahlen. Im Tennisbereich waren im Jahr 2024 die Rekordanzahl von sieben Mannschaften im Spielbetrieb, davon drei Jugendmannschaften, die in Kooperation zusammen mit dem TSV Unterthürheim spielten. Im Anschluss an den Protokollbericht von Schriftführer Niklas Straßer gaben die Mannschaftsführer der drei Erwachsenenmannschaften ihr Resümee zur abgeschlossenen Punktspielrunde ab. Roland Aumiller konnte bei den Herren Ü 30 von der besten Platzierung aller TCF Mannschaften berichten. Am Ende erreichten sie die Vizemeisterschaft. Die erste Herrenmannschaft hatte wieder eine starke Gruppe mit einigen Lokalderbys erwischt. Trotzdem konnten sie den dritten Platz in der Tabelle erreichen. Die neu gegründet zweite Herrenmannschaft musste sich laut Jonas Mayershofer erst einfinden. Er führte auch die Teilnahme an dem neuen After Work Format aus, das erstmalig vom Bayerischen Tennisverband angeboten wurde. Von den gemeldeten zwei TCF-Mannschaften konnte die zweite Mannschaft auf Anhieb den Meistertitel einfahren.

Mannschaftsführerin Amelie Enkelmann von den Damen konnte von einem sechsten Platz berichten. Und in der kommenden Saison gibt es bereits Neuzugänge zu vermelden.

Jugendleiter Frank Greiner gab ein Resümee von den Nachwuchsmannschaften, die in der Punktspielrunde teilnahmen. Sein Dank galt vor allem dem neu gebildeten internen Trainerteam mit Niklas Straßer, Max Tochtermann und Julian Hillenmeyer.

Dem Kassenbericht von Florian Hartl war ein fast ausgeglichenes Ergebnis zu entnehmen. Der Kassierer und die Vorstandschaft wurden anschließend durch die Versammlung einstimmig entlastet. Ganz am Ende der Tagesordnung stand noch eine Aktualisierung der bestehenden Satzung aus dem Jahre 2003 an. Nach der umfassenden Darstellung der Änderungen stimmten die anwesenden Mitglieder einstimmig für diese Anpassung. Zum Abschluss der Veranstaltung wurde noch eine Powerpoint-Präsentation „Bilder 2024 beim TC Frauenstetten“ gezeigt.