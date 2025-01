Gummibärchen für die Kleinen

Buttenwiesen Nach insgesamt vier Turniertagen um den „GP JOULE CUP“ mit über 3200 Zuschauern atmete Jugendleiter Michael Müller vom FC Pfaffenhofen-Untere Zusam kräftig durch: „Es ist perfekt gelaufen, aber jetzt sind wir alle froh, dass es vorbei ist“, blickte der Cheforganisator auf ereignisreiche Stunden an zwei Wochenenden in der Riedblickhalle in Buttenwiesen zurück. Auf zahlreiche Helferinnen und Helfer konnte sich Müller beim Hallenfußballturnier einmal mehr verlassen. Ob in der Küche, als Zeitnehmer bei der Turnierleitung oder beim Saubermachen der Kabinen – an Arbeit mangelte es dem Helferteam beim FC PUZ nicht.

Abgeschlossen wurde das Event am Sonntagnachmittag mit dem Turnier der C-Junioren. An die 300 Besucher füllten dabei die Ränge auf den Tribünen. Sportlich war der TSV Weißenburg das Maß aller Dinge. Das Team aus Mittelfranken gewann alle drei Gruppenspiele relativ deutlich mit einem Torverhältnis von 19:3 und fegte auch im Halbfinale die SG Wortelstetten/Unterthürheim mit 6:0 aus der Halle. Lediglich im Endspiel stießen die Weißenburger auf harte Gegenwehr durch die SG Roggden, konnten sich aber beim 2:1-Sieg auch hier durchsetzen. Mit Lukas Mayer stellte der Pokalgewinner auch den besten Torhüter, zum besten Spieler wählten die Trainer der beteiligten Vereine Jonas Berchtenbreiter vom SV Roggden.

Überragend war die Stimmung in der Halle am Sonntagvormittag beim Turnier der G-Jugendlichen (bis 6 Jahre). Hier stellte Gastgeber FC PUZ allein drei Mannschaften. 500 Zuschauer feuerten die kleinsten Nachwuchskicker immer wieder lautstark an. Der FC Mertingen stellte sogar eine Mannschaft, in der ausschließlich Mädchen am Ball waren. Platz ein sicherte sich der SV Ehingen/Ortlfingen durch ein 1:0 gegen die Bubenmannschaft des FC Mertingen; Rang drei ging an den FC PUZ I, der im kleinen Finale die SSV Dillingen mit 1:0 besiegte. Den Preis als bester Spieler konnte Elias Sommerreiser vom SV Ehingen entgegennehmen, zur besten Torhüterin wurde Elena Michels von der zweiten Mannschaft des FC PUZ gewählt.

Eine süße Belohnung aus dem Eimer

Neben einem persönlichen Pokal für jeden Spieler aller beteiligten Mannschaften gab es bei den Siegerehrungen als „süße Belohnung“ für die Teilnahme obendrein einen Eimer Gummibärchen. „Das ist Tradition bei uns“, lacht Michael Müller und gibt zu, zwischendurch auch selbst ein wenig genascht zu haben.

Am-Gummibärchenpreis seine Freude hatte auch das Siegerteam des TSV Wertingen bei den D2-Junioren. Die Zusamstädter kassierten in den drei Gruppenspielen kein einziges Gegentor, setzte sich im Halbfinale mit 1:0 gegen den FC PUZ III mit 1:0 durch und hielten ihren Kasten auch beim 1:0-Erfolg im Endspiel gegen die JFG Aschberg sauber. Auch die beiden Sonderpreise gingen an den TSV Wertingen. Shala Bleon wurde als bester Torhüter ausgezeichnet, als stärksten Turnierspieler sah die Jury Ismani Krestnik. Die „Bronzemedaille“ bei der D2 ging an die SG Zusamaltheim, die im kleinen Finale mit 1:0 gegen den FC PUZ III triumphierte.

Das dominierende Team bei der D1-Jugend war am Samstagnachmittag der SC Bubesheim. Nur beim 0:0 gegen die JFG Holzwinkel gab die Mannschaft aus dem Landkreis Günzburg einen Punkt im Gruppenspiel ab. Im Halbfinale ließe der SCB beim 5:1 gegen die JFG Aschberg ebenso wenig anbrennen wie im Endspiel, das mit 4:0 gegen die SG Zusamaltheim gewonnen wurde. Rang drei sicherte sich die JFG Holzwinkel durch ein 3:0 gegen die JFG Aschberg. An Mavelos Mpungo (SC Bubesheim/bester Spieler) und an Bent Petersen (SG Zusamaltheim/bester Torwart) gingen die beiden Ehrenpreise. Insgesamt fielen bei zehn verschiedenen Turnieren rund 250 Tore, wobei Michael Müller die genau Zahl erst in den den kommenden Tagen ermitteln will. Fest steht jedoch schon, wann der „GP JOULE CUP“ im kommenden Jahr seine nächste Neuauflage erfährt: „Wir spielen an den Wochenenden 17./18. und 24./25. Januar 2026“, verrät Michael Müller. Dann wird nach der Premiere in diesem Jahr erneut ein Herren-Siegerteam ermittelt. Der TSV Diedorf muss seinen Titel verteidigen.

Alle GP JOULE CUP-Sieger auf einen Blick

G-Jugend: SV Ehingen/Ortlfingen; F2-Jugend: SG Weisingen/Holzheim; F1-Jugend: BC Schretzheim; E2-Jugend: FC Mertingen; E1-Jugend: SC Altenmünster; D2-Jugend: TSV Wertingen; D1-Jugend: SC Bubesheim; C-Jugend: TSV Weißenburg; A-Jugend: SpVgg Altisheim; Herren: TSV Diedorf