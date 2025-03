Zu Beginn der Sommerzeit im Lauffieber

Noch mehr Starterinnen und Starter als beim anstehenden Event in Altenmünster hat es in den vergangenen Jahren nur beim Gersthofer Silvesterlauf gegeben, der Lauinger Dreikönigslauf in diesem Jahr hatte etwa die gleiche Größenordnung. Was sind die Gründe, weshalb der „Altenmünster Halbmarathon“ immer beliebter wird?

„Am meisten können wir natürlich mit den auserwählten Strecken punkten“, glauben die Verantwortlichen vom Ausrichter SC Altenmünster. Die Routen führen nämlich durch eine intakte Natur, die gerade in dieser Jahreszeit wieder zu neuem Leben erwacht. Auch wenn der Frühling in den vergangenen Tagen eine kleine Pause einlegte, manche Pflanzen haben schon erste Triebe angesetzt, aber auch einzelne Blumensorten sind auf den wieder grün gewordenen Wiesen schon zu sehen. Für die ehrgeizigen Sportlerinnen und Sportler sind dies freilich nicht die Hauptkriterien für eine Teilnahme. Sie wollen am Morgen nach der Umstellung von Winter- auf Sommerzeit ihr eigenes „Lauffieber“ bändigen und dabei ihre Form testen.

Und das können sie auf insgesamt vier verschieden langen Routen. Die meisten Teilnehmer nehmen die Halbmarathonstrecke über 21 Kilometer in Angriff. Diese führt vom Start am Sportgelände in Altenmünster (Hennhofer Weg) durch insgesamt drei Landkreise. Dabei geht es gleich hinter Baiershofen hinein in den Landkreis Günzburg, die Ortschaften Rechbergreuthen und Winterbach werden gestreift. Die Laufwege im Weisinger Forst liegen hauptsächlich auf „Dillinger Territorium“, ehe es über Hennhofen und Altenmünster ins Augsburger Land zurückgeht und der Endspurt beginnt. Im vergangenen Jahr überquerte Sieger Philipp Kerler aus Burgau in 1:29,06 Stunden die Ziellinie.

Neben dem Halbmarathon finden auch Wettbewerbe über 15,5 Kilometer, 10,5 Kilometer und 5,5 Kilometer statt, wobei die beiden kürzeren Strecken auch für Nordic Walker ausgeschrieben sind. Unter diesen Teilnehmern sollte dann gar mancher doch Zeit für einen kurzen Blick auf Pflanzentriebe und Blumen haben ...

Nach dem Rennen können sich alle Teilnehmer vom Küchenteam des SC Altenmünster rund um das Sportgelände verwöhnen lassen. Für alle Läuferinnen und Läufer, gibt es den After-Run-Snack und den Fitness-Drink gratis. Zum Rahmenprogramm gehört auch dieses Jahr wieder ein Kids-Spendenlauf der Grundschule Altenmünster. Bei diesem kleinen Nebenevent werden weitere 80 bis 100 Teilnehmer erwartet.

Info: Ob kurzfristig noch Nachmeldungen möglich sind, darüber können sich Interessenten auf der Homepage des SC Altenmünster informieren: www.sc-altenmuenster.com