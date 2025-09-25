Ein Tag mit vielen spannenden Matches

Das vergangene Wochenende stand beim TSV Unterthürheim ganz im Zeichen des Tennissports. Zahlreiche Vereinsmitglieder und Gäste kamen zusammen, um einen Tag voller spannender Matches, geselligem Miteinander und sportlichem Ehrgeiz zu erleben.

Bereits am Samstag packten viele helfende Hände mit an, um die Plätze und das Vereinsgelände für das große Event herzurichten. Abteilungsleiter Martin Lerch war begeistert über das tolle Miteinander und die Harmonie innerhalb der Abteilung und über das Engagement der zahlreichen Helfer.

Viel Nervenkitzel bei den Endspielen

Höhepunkt war allerdings die Doppelmeisterschaft mit der „Fast4-Modus-Regel“, bei der vier Herren- und drei Damenmannschaften antraten. In packenden Spielen zeigten alle Aktiven vollen Einsatz und boten den Zuschauern spannende Ballwechsel. Beide Finale, das der Damen und das der Herren, sorgten für Nervenkitzel: Bis zum letzten Satz kämpften die Finalisten um jeden Punkt und erst nach mehreren hart umkämpften Games entschieden wurde.

Viel Applaus für die siegreichen Teams

Bei den Damen spielten im Finale Stefanie Seemann/Heike Hofmann gegen Ramone Miller/Sonja Miller. Bei den Herren lautete die Endspielpaarung Michael Schmid/Ronny Baumgart gegen Wolfgang Lechner/Martin Lerch. Am Ende konnten sich Ramone Miller und Sonja Miller durchsetzen. Bei den Herrn konnten den Wanderpokal Wolfgang Lechner und Martin Lerch in die Höhe hieven und wurden von den Anwesenden mit großem Applaus gefeiert. (wz)