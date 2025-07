Leistungsträger drohen abzuwandern: Wie der TSV Buttenwiesen mit dem Turn-Team reagiert

Vizemeister sind die Zweitligaturner des TSV Buttenwiesen in der vergangenen Saison geworden, und bei der Sportlerwahl im Landkreis Dillingen sicherten sich die Jungs um Kapitän Florian Raab den Titel „Mannschaft des Jahres“. Heile Welt, könnte man also meinen. Doch dem ist so nicht: Seit April steckt der größte Verein im Unteren Zusamtal in einer Führungskrise, nachdem Vorsitzender Markus Kehl seinen Posten zur Verfügung gestellt hat.

Günther Herdin Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Buttenwiesen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Buttenwiesen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis