Ein Trainer, der gern in Steinheim ist

Steinheim Zuletzt hat Florian Kempter seinen Cousin Matthias Kempter als Zuschauer beim Kreisliga Ortsderby zwischen dem SC Altenmünster und dem SSV Neumünster getroffen. Ein Wiedersehen hätte es eigentlich an diesem Wochenende geben sollen. Denn in der Fußball-A-Klasse West 4 stehen sich am Sonntag der SSV Steinheim und der FC Osterbuch gegenüber. Florian Kempter ist Trainer der Steinheimer, sein Cousin Coach beim FCO. Doch mit der erneuten Begegnung wird es nichts: Der Steinheimer Spielertrainer ist beruflich auf einer Messe in Erfurt im Einsatz, kann die Partie nur im Liveticker verfolgen. „Ich hoffe, dass ich da am Laufenden gehalten werde und positive Nachrichten erhalte“, lacht der 34-Jährige, der in seiner dritten Saison beim Dillinger Stadtteilverein als Trainer das Sagen hat.

Vertreten als Coach wird Florian Kempter am Sonntag vom Trainer der zweiten Mannschaft, Valerie Klein, und den beiden Spielführern Thomas Husser und Fabian Balletshofer. Auch Sören Witteck, der Vater von Spieler David Witteck, werde am Spielfeldrand mithelfen, damit die Mannschaft strukturiert das Duell gegen aktuellen Tabellenzweiten (6 Punkte) bestreiten kann. Der SSV Steinheim hat erst drei Zähler auf seinem Konto. Nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen die zweite Mannschaft des SV Kicklingen/Fristingen waren die Kempter-Schützlinge spielfrei, nach dem Osterbuch-Spiel sind sie es bereits wieder. „An die Spieltagsgestaltung muss man sich erst einmal gewöhnen“, schmunzelt der SSV-Trainer. Wesentlich kritischer sieht er und der Verein die Einteilung der zweiten SSV-Mannschaft, die in einer Reserverunde der Gruppe Nord 1 oft in den Landkreis Donau-Ries fahren müsse und selten das Vorspiel der „Ersten“ bestreiten könne.

Die dritte Saison ist Florian Kempter Trainer in Steinheim. Dort gefällt es ihm genau so gut wie bei seiner vorherigen Station im Emersacker. Die Voraussetzungen, dass er noch längere Zeit bei der SSV bleiben könnte, sind aus seiner Sicht gut. Vor allem, weil es im Hintergrund einige Leute gibt, die kräftig mit anpacken. Allen voran sei dies Abteilungsleiter Bernhard Strasser. Der 41-Jährige kümmere sich unter anderem um das Passwesen, ist Platzwart und zudem Spieler der zweiten Mannschaft. Als „graue Eminenzen“ im Verein gelten die beiden Schiedsrichter Richard Mayershofer und Franz Kaltenegger. Diesen, so Kempter, habe der Club einiges zu verdanken.

Dass nach der Reform im Fußball-Kreis Donau – die B-Klassen wurden abgeschafft – sein Team nun nur noch in der tiefsten Liga vertreten ist, sei beim SSV nie ein Thema gewesen. „Ob B- oder A-Klasse, das ist nicht so wichtig, Hauptsache die Jungs haben Spaß an ihrem Hobby“, erklärt Kempter und freut, dass seine Schützlinge in der Vorbereitung und jetzt zum Saisonstart so gut mitgezogen haben. Ein sportliches Ziel lässt sich der im Altenmünsterer Ortsteil Neumünster wohnende SSV-Trainer aber nicht entlocken. Zumal nach einem Arbeitsunfall der talentierte Torhüter Severin Hungbaur bis zur Winterpause nicht mehr zur Verfügung stehe. Die Konkurrenz, so Kempter, schätze seine Mannschaft aber hoch ein. Er selbst sieht am Ende auch den VfL Zusamaltheim, den SV Kicklingen II, die SG Mödingen/Finningen und den sonntäglichen Gegner FC Osterbuch in einer guten Ausgangsposition.

Cousin Matthias Kempter, der im benachbarten Unterschöneberg (ebenfalls ein Ortsteil von Altenmünster) wohnt, sieht die Steinheimer ebenso wie sein Team gut aufgestellt, um oben mitspielen zu können. „Bisher waren unsere direkten Duelle immer spannend bis zum Schluss“, erinnert sich der Osterbucher Matthias Kempter. Zu einem Sieg gegen seinen Cousin hat es bisher allerdings noch nicht gereicht. In vier Duellen gab es drei Unentschieden und einen Steinheimer Erfolg. Dass er am Sonntagseinen Vetter persönlich nicht treffen kann, bedauert Matthias Kempter. Doch spätestens am Montag wollen die beiden 34-Jährigen im Nachgang über die Partie sprechen. „Ich werde mit Florian telefonieren“, so der Osterbucher Coach. Eine weitere Möglichkeit wäre eine Spritztour mit dem Fahrrad von Unterschöneberg nach Neumünster. Beide Orte liegen nur 1,5 Kilometer voneinander entfernt. Oder die beiden Kempters tauschen sich demnächst wieder auf einem anderen Sportgelände in der Region aus. So wie Ende August beim Kreisliga-Derby zwischen Altenmünster und Neumünster.

So tippt Florian Kempter den

3. Spieltag in der A-Klasse West 4 :

SG Ziertheim/Wit. II – TV Gundelfg. II 2:0

VfL Zusamaltheim – SG Mödingen/F. 1:1

SSV Steinheim – FC Osterbuch 1:0

SV Donaualtheim – SV Kicklingen II 2:2

SV Roggden – BC Schretzheim II 1:3