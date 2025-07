Donauwörth Im Zeughaus der Stadt Donauwörth haben der Bezirk Schwaben und der Bayerische Landessportverband (BLSV) das Wirken der Ehrenamtlichen im Sport in den Mittelpunkt gestellt. Aus vier Landkreisen waren Persönlichkeiten eingeladen, die, so der Donau-Ries-Kreisvorsitzende Roland Pickhard in seiner Begrüßung, „weit über das normale Maß hinaus in ihren Vereinen Großartiges leisten“. Man wolle diese Menschen, die oft im Hintergrund arbeiteten, am Ehrungsabend ganz bewusst hoch leben lassen. Die Geehrten sind oder waren jahrzehntelang tätig als Vorstand, Vorstandsmitglied, Trainer, Übungsleiter, Betreuer oder Helfer.

Für jeden der 20 Geehrten gab es anerkennende Worte, während Peter Schiele als stellvertretender Bezirkstagspräsident Urkunden und Verdienstmedaillen überreichte. Schiele hatte zuvor davon gesprochen, dass ehrenamtliche Engagement in der heutigen Gesellschaft längst keine Selbstverständlichkeit sei. Der Sport in Schwaben sei eine „große Bürgerbewegung“, nur möglich durch den Einsatz von Menschen, „die etwas für andere tun“. Das Engagement im Sportverein sei eine unverzichtbare Quelle für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

In die gleiche Kerbe schlug Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré. „Sie halten die Dinge am Laufen“, formulierte er das Engagement der Ehrenamtler locker. Die Leidenschaft dieser Menschen hinter den Kulissen sei bewundernswert. Schließlich würdigte Vize-Landrätin Claudia Marb das Ehrenamt. Der Landkreis Donau-Ries schätze es ganz besonders. Marb erinnerte an die Ehrenamtskarte des Landkreises und die Ehrenamtsbeauftragte beim Landratsamt. Ehrenamtlich Tätige suchten nicht die große Bühne, so Marb, sondern „Wirken im Stillen“.

Aus dem Landkreis Dillingen wurden Ulrike Binswanger (TSV Unterthürheim), Helmut Biedermann (TSV Wertingen), Peter Hurler (SC Unterliezheim) und Armin Pausewang (TSV Dillingen) für ihre Verdienste geehrt. Die Würdigung nahm Kreisvorsitzender Alfons Strasser vor.

Mit launigen Worten konstatierte Bernd Kränzle, Vizepräsident und Bezirksvorsitzender des BLSV, eine „außergewöhnliche Ehrung in einem festlichen Rahmen“ erlebt zu haben. Er sei dankbar, dass der Bezirk für die finanzielle Unterstützung des Amateursports immer ein offenes Ohr habe. Immerhin seien 600.000 Menschen in Schwaben Mitglied in einem Sportverein.

Durch das Programm führte Werner Freißler, während das Musiktrio „m + m’“ für einen schwungvollen Rahmen sorgte.