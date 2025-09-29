SV Kicklingen hält den Anschluss ans Spitzenduo

Den SV Villenbach in der Tabelle überholt hat in der Fußball-Kreisklasse West 2 der SV Kicklingen durch einen 5:0-Heimerfolg gegen den SV Aislingen. Die Villenbacher kamen über ein 2:2 beim TV Gundelfingen nicht hinaus. Schlusslicht FC Weisingen handelte sich beim 0:3 gegen Reisensburg eine weitere Niederlage ein.

SV Kicklingen - SV Aislingen 5:0 (3:0). Die heimische Strobel/Manier-Elf ließ in diesem Derby nichts anbrennen und bezwingt souverän den SV Aislingen. Nach Vorarbeit von Johannes Kraft erzielte Simon Gaugler das 1:0 für die Heimelf bereits in der 4. Minute. In der 6. und 25. Minute war es dann Goalgetter Jonas Manier, der nach Vorarbeit von Meier und Karabal bereits auf 3:0 erhöhte und den SVK auf die Siegerstraße brachte. In der zweiten Halbzeit verwaltete der SVK das Spiel und erhöhte durch Johannes Kraft nach Vorarbeit von Meier auf 4:0 (69.). Den Schlusspunkt setzte dann Kapitän Sebastian Jung nach Vorlage von Jonas Manier zum 5:0 Endstand in der 87. Minute. (TIRE)

TV Gundelfingen – SV Villenbach 2:2 (1:1). Die Personalsituation beim SV Villenbach wird immer prekärer, denn beim Auswärtsspiel in Gundelfingen musste das Trainerteam Rauner/Förster insgesamt sieben Akteure aus dem aktuellen Kader ersetzen. Trotzdem boten die Blau-Weißen eine ordentliche Leistung. Es wäre sogar ein Gästesieg im Bereich des Möglichen gewesen, denn Benedikt Lutz traf in der 89. Minute nur den Pfosten. In einer abwechslungsreichen Partie dominierten zunächst die Heimischen und gingen in der 21. Minute durch Johannes Keiß in Führung. Diese egalisierte Niko Dippel fünf Minuten vor dem Pausenpfiff. Mit zunehmender Spieldauer erspielten sich Gäste ein optisches Übergewicht. Trotzdem gelang den Heimischen durch Stefan Eggenmüller in der 49. Minute die erneute Führung. Danach drängte der SVV vehement auf den Ausgleich, sah sich aber immer wieder gefährlichen Konterangriffen der Gärtnerstädter ausgesetzt. So kam es zu Torchancen auf beiden Seiten. Lediglich Benedikt Lutz nutzte eine davon in der 72. Minute und traf zum letztendlich gerechten Ausgleich. (ohn)

FC Weisingen unter Wert geschlagen

FC Weisingen – SG Reisensbug 0:3 (0:1). Der Tabellenzweite gab von Anfang an Gas und drängte die Heimelf stark in die eigene Hälfte. Es dauerte jedoch bis zur 43. Minute, ehe Lukas Schmid einen Abpraller aus abseitsverdächtiger Position zum 0:1 einschob. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall des Weisinger Ersatzkeepers musste mit Max Hämmerle ein Feldspieler ins Tor. Keine Schuld traf ihn beim 0:2 durch Hannes Chwolka – er konnte sogar einen Foulfelfmeter von Nevio Zdero abwehren. Bei der größten Weisinger Chance bis dato zeigte der Schiedrichter nach einer Notbremse gegen Tobias Käsmayr nur die gelbe Karte für den Gästeverteidiger. In der Nachspielzeit besorgte Andreas Abele durch einen geschenkten Elfmeter den 0:3 Endstand. (DUT)

Die SpVgg Bachtal lässt nichts anbrennen

SpVgg Bachtal - FC Lauingen II 3:0 (1:0). Bereits in der 4. Spielminute gelang der Heimelf der Führungstreffer, nachdem Achim Heck nach Tim Lieberts Steckpass cool blieb und den Ball ins lange Eck schob. Kurz vor der Pause vergab Jonas Keller, den Abpraller setzte Schäffler an den Querbalken. Auch nach dem Seitenwechsel bestimmten die Bachtaler das Spielgeschehen. Erst fälschte Heck einen Schuss von Tim Liebert gefährlich ab, danach parierte Gästekeeper Hartmann stark gegen Schäffler. In der 66. Minute erlief Tobias Berger einen Ball in die Tiefe und seine Flanke köpfte Timo Berroth am zweiten Pfosten zum verdienten 2:0 ein. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß legte Patrick Mair uneigennützig quer, und Valentin Schäffler konnte sich mit dem 3:0 belohnen (77.). Erst in der Schlussphase prüften die Gäste SpVgg-Schlussmann Reichart. (CHRIS)