Altes Führungsteam abgewählt

Wertingen Es hat in letzter Zeit schon ein bisschen rumort im Verein, beim Tennis-Club Wertingen wurde eine gewisse Unzufriedenheit bei einem Teil der Mitglieder deutlich. Dabei hatte die Vorstandschaft um Markus Schwägerl im Jahr 2024 alle Hände voll zu tun, vor allem die Organisation der Kreismeisterschaft band viele Kräfte, auch deshalb fiel wohl die Klubmeisterschaft aus, eigentlich ein Mittelpunkt im Vereinsleben zur Förderung der Gemeinsamkeit. So kam es dazu, dass sich bei der Mitgliederversammlung zwei Gruppen gegenüberstanden, die künftig den Verein führen wollten. Kein Wunder, dass vonseiten der Mitglieder das Interesse groß war. Auch Stadtrat Josef Stuhler war im Landgasthof Stark interessiert dabei und sah Folgendes: Am Ende wurde die alte Vorstandschaft abgewählt!

Führungsteam Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vorstandschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis