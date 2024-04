Tennis-Cracks aus Frauenstetten trainieren mit Zverev-Bruder

Einen erlebnisreichen Tag bei den Tennis-Open in München erlebten zwei Spieler des TC Frauenstetten. Sie trainierten mit Mischa Zverev, dem Bruder von Olympiasieger Sacha Zverev.

In München laufen derzeit die BMW Open (noch bis Sonntag 21. April). Regelmässiger Gast beim Tennisturnier auf dem Gelände des MTTC Iphitos ist auch Niklas Strasser. Der Tennisspieler beim TC Frauenstetten besu"cht das ATP-Turnier bereits seit vielen Jahren, als Zuschauer. Doch in diesem Jahr griff er dort selbst zum Schläger.

Wie kam es dazu? „Ich habe ein Gewinnspiel durch Instagram gefunden und habe auf der Webseite von Lotto Bayern mitgemacht“, erzählt der 21-Jährige. Als Preis winkte ein VIP-Tag beim ATP-Event samt Trainingsstunde mit Mischa Zverev, dem Bruder von Deutschlands Nummer eins, Sascha Zverev. Am Mittwoch, als der Deutsche sein erstes Spiel gegen den Österreicher Jurij Rodionov absolvierte, war es soweit. Dort wo Weltklassespieler wie Taylor Fritz, Holger Rune, Felix Auger-Aliassime oder Jan-Lennard Struff am Start sind, konnte sich Niklas Strasser zusammen mit Julian Hillenmeyer Tipps vom Profi holen. „Ich fand das Training mit Mischa extrem intensiv. Man hat gemerkt, dass er sich Gedanken gemacht hat, um mit uns eine super Trainingseinheit zu absolvieren.“

Ein kleines Match im Doppel

Begeistert erlebten er und sein gleichaltriger Mannschaftskamerad die Zeit auf dem Sandplatz und lieferten sich mit „ihrem“ Coach und Ilya Polonskiy sogar ein kleines Match. „Die Trainingssession war sehr herausfordernd, jedoch durch die kreativen Übungen, insbesondere für das Doppelspiel, wirklich wertvoll. Wir konnten dabei viel für unser gemeinsames Doppelspiel für unsere Punktspielsaison 2024 lernen“, resümierte Julian nach der Trainingseinheit die gewonnenen Erfahrungen.

Beide spielen seit ihrem sechsten Lebensjahr, nun bereits seit 15 Jahren beim TC Frauenstetten. Eine Tatsache, die auch Zverev auffiel: „Sie haben das hervorragend gemacht. Das Wichtigste ist jedoch, sie hatten Spaß, wir hatten auch Spaß und es kamen sehr viele, tolle Rallyes zustande. Was immer auch für einen Trainer interessant ist, wenn die Spieler die Anweisungen umsetzen können. Das haben sie getan!“ Daher wünschte er den beiden für die kommenden Punktspiele viel Erfolg. „Wenn nicht lag es an meinem Training“, so Zverev schmunzelnd.

Weitere Tennis-Idole getroffen

Niklas Strasser und Julian Hillenmeyer genossen den Tag in München auf jeden Fall, ob beim weiteren Zuschauen der Profis oder beim kulinarischen Angebot im Golden Racket Club. „Besonders toll im Käfer-VIP Bereich war außerdem, dass wir Tennisidole und Persönlichkeiten der Öffentlichkeit treffen konnten, wie etwa Taylor Fritz, Alex Zverev, oder Moderatorin Anne-Marie Carpendale oder Wolf Fuß, Sky-Topspiel Kommentator.“

