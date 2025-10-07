Helmut Gumpp bester Tennisspieler beim TC Wertingen

Nachdem im September die Tennis-Clubmeisterschaften beim TC Wertingen gespielt worden sind, ging es nun an die Endspiele bei den Herren. Zahlreiche Besucher waren gekommen und haben sich die spannenden Matches angeschaut. Im Finale standen sich Helmut Gumpp und Moritz Hempel gegenüber. Es war ein Spiel zwischen dem erfahrenen Tennisspieler Gumpp und dem erst seit Mai 2025 spielenden Hempel, wobei letztendlich Helmut Gumpp triumphierte und somit Wertinger Clubmeister 2025 ist.

Im Spiel um Platz drei trafen Nicolas Korselt und Andreas Fischer aufeinander. Hier ging Korselt als verdienter Gewinner vom Platz. Insgesamt haben vier junge Männer bei der diesjährigen Clubmeisterschaft teilgenommen, die erst seit dem TCW-Schnuppertag im Mai den Tennisschläger schwingen. Eine beachtliche Leistung, wenn man sich die guten Platzierungen im Teilnehmerfeld ansieht.

Auch die Doppel wurden ausgespielt. Helmut Gumpp und Moritz Hempel, die beiden Finalisten vom Einzel, haben sich im Endspiel mit 7:5 und 6:4 nach einem aufreibenden Spiel gegen Max Miller und Nicolas Korselt durchgesetzt und wurden als neue Clubmeister im Doppel von der Konkurrenz gefeiert. Auf Platz drei kam das Team Günther Grund und Andreas Fischer, gefolgt von Gerhard Reitenauer und Uli Reitenberger auf Platz vier. Rainer Mitschke konnte sich mit seinem Doppelpartner Albert Sporer den fünften Platz sichern, und Simon Hirn erreichte mit seinem Partner Josef Stuhler den sechsten Platz.

Nachdem alle Begegnungen zu Ende waren, wurden die diesjährigen Sieger vom TCW-Vorsitzenden Werner Wirth geehrt und bekamen dabei Pokale überreicht. Den Spieltag hat man innerhalb der TCW-Familie gemütlich zusammen bei einer Brotzeit ausklingen lassen. Alles in allem war es wieder einmal ein spannender und erfolgreicher Samstag auf dem Gelände vom TC Wertingen.