Der TSV Binswangen feiert am Wochenende sein 100-jähriges Jubiläum

Was sich erst einmal abenteuerlich anhört, lässt sich genau so in der Vereinschronik lesen: Als vor 100 Jahren der SV Binswangen gegründet wurde, stand in der Gründungsmitteilung, es wäre ein „wilder Verein“ gegründet worden. Ganz so wild waren die Männer damals aber auch nicht unterwegs, sondern starteten direkt mit Fußball, zwei Jahre nach der Gründung kam dann die Umbenennung in den TSV Binswangen, auch die traditionellen Vereinsfarben Schwarz-Gelb wurden damals bereits festgelegt.

Kabarettist Wolfgang Krebs kommt am Donnerstag nach Binswangen

Ab Donnerstag feiert der TSV sein 100-jähriges Jubiläum, eingeleitet mit „Besuch aus der bayerischen Staatskanzlei“: Am Donnerstagabend kommt Kabarettist Wolfgang Krebs, bekannt als Imitator von Ministerpräsident Markus Söder, Edmund Stoiber und Hubert Aiwanger, in die Mehrzweckhalle nach Binswangen. „Da freuen wir uns sehr drauf, Wolfgang Krebs war 2020 schon bei uns und hat damals bereits den Wunsch geäußert, zum Jubiläum wieder nach Binswangen kommen zu dürfen“, sagt der TSV-Vorsitzende Dominik Karl, der den Verein seit Februar führt. Hierfür seien noch einige Restkarten vorhanden. Weiter geht es dann am Freitagabend, wenn zunächst ein Festakt in der Binswanger Synagoge stattfindet. Hierzu begrüßen die TSV-Verantwortlichen Landrat Markus Müller, den bayerischen Digitalminister Dr. Fabian Mehring, den Landtagsabgeordneten Manuel Knoll und verschiedene Vertreter des Sport- und Fußballverbandes. Und selbstverständlich auch Abgesandte der Binswanger Orts- und Nachbarvereine.

Bayerischer Abend am Freitag mit der „Binswanger Banzger Bloßn“

Hier kann Vorsitzender Dominik Karl nur positive Worte finden: „Der Zusammenhalt unter den Vereinen und im ganzen Dorf ist bemerkenswert. Jeder hilft, jeder unterstützt: Ein Anruf, und sofort ist die nächste kleine Baustelle geschlossen“, sagt Karl. Nach dem Umzug in die Halle am Sportplatz gibt es einen bayerischen Abend, umrahmt von der „Binswanger Banzger Bloßn“. Am Samstag findet ab 13 Uhr ein Spiel ohne Grenzen statt, abends gibt es eine Partynacht mit der „SOS–Partyband“. Nach dem Festgottesdienst am Sonntag um 10 Uhr in der Halle gibt es einen Frühschoppen und Mittagstisch, ab 13 Uhr findet auf dem Sportgelände ein spaßvoller Kindernachmittag statt. Ein Menschenkicker, eine Kugelbahn, eine XXL-Dartscheibe für Fußball-Talente und ein Auftritt der TSV-Showtanzgruppe sorgen hier für viel Unterhaltung.

Wenn man den Vorsitzenden nach Meilensteinen oder besonderen Erfolgen in der Vereinshistorie fragt, kommt blitzschnell als Antwort: „Wir sind stolz, ein breites Sportangebot in unterschiedlichen Abteilungen anbieten zu können. Uns geht es vorrangig nicht um irgendwelche Erfolge, sondern wir möchten für Jung und Alt Angebote schaffen, um aktiv zu sein und zu bleiben“, sagt Dominik Karl. Kurz nach Gründung des Vereins kam bereits die Turnabteilung dazu, nach Ende des 2. Weltkriegs nahmen die Fußballer und auch die Handballer, die es damals noch beim TSV Binswangen gab, ihr Training wieder auf. 1964 gründete sich eine Stockschützen-Abteilung, 1978 kam Tischtennis, 1979 Tennis mit dazu. „Und in den 1950- und -60-Jahren hat der TSV auch sehr fleißig Theateraufführungen gezeigt“, erinnert Karl. Nach dem Bau der Mehrzweckhalle im Jahr 1998 gründete sich die Badminton-Abteilung, seit rund 10 Jahren wird beim TSV Binswangen auch Volleyball gespielt. Dominik Karl und die Verantwortlichen beim TSV Binswangen sind stolz auf dieses breite Spektrum und freuen sich über die große Mitglieder-Anzahl bei den Kindern und Jugendlichen. „Wir haben etwa 550 bis 600 Mitglieder im Verein, gut 40 Prozent davon sind im Kinder- und Jugendalter“, sagt Karl.

Binswanger Sportplätze wurden in den vergangenen Jahren aufgewertet

Das beizubehalten sei das große Ziel des Vereins. Und dafür wird in Binswangen auch einiges getan. Das Sportheim, einst gebaut 1969, wurde vor gut zehn Jahren saniert, die Fußballfelder bekamen in den vergangenen Jahren ebenso ein Upgrade: Beide Spielfelder sind nun ausgestattet mit einer neuen Beregnungsanlage, einer modernen Flutlichtanlage und werden von einem Mähroboter in Schuss gehalten.

In 100 Jahren Vereinshistorie lässt sich natürlich auch so manch kuriose Geschichte finden. So erzählt der Vorsitzende, dass in den 1970er-Jahren Volksmärsche Tradition hatten und entsprechend auch der TSV Binswangen solche organisiert hatte, unter anderem im Jahr 1973. „Damals war im Donauried eine Magnetschwebebahn geplant. Und die Verantwortlichen nahmen das damals zum Anlass, die auf die Teilnehmer-Medaille zu pressen“, erzählt er. Es blieb beim Plan, und die Medaille wurde zu einer Rarität. Dominik Karl hat eine dieser Medaillen gefunden, bleibt aber weiter auf der Suche nach einigen Jahreschroniken, die der Verein nicht mehr findet. Hier hofft Karl, dass eventuell Binswanger Bürgerinnen und Bürger helfen und auf dem Dachboden suchen könnten. Und für das kommende Wochenende fasst er zusammen: „Die Geselligkeit kam in Binswangen noch nie zu kurz, das zeigt die Historie, wo jede Abteilung zahlreiche Feste ausrichtete. Und wir freuen uns auf vier tolle Tage.“