Der TSV Wertingen will gegen den TSV Gersthofen treffen und den ersten Sieg einfahren

Uli Bunk, Trainer des TSV Wertingen, bleibt selbstbewusst und kämpferisch: Trotz der deutlichen 0:4-Niederlage am vergangenen Wochenende beim VfR Jettingen, wo das Endergebnis bereits zur Halbzeit feststand, will er die Leistung dort nicht schlecht reden. „Wir haben innerhalb von 20 Minuten in der ersten Hälfte das Spiel verloren, das ist Fakt“, sagt er. Woran das lag? „Wir hatten Schwächen im Umschaltspiel, generell in der Defensivarbeit“, so Bunk und betont, „dass das nicht nur die Abwehrreihe, sondern die ganze Mannschaft betrifft.“

Fußball: Uli Bunk unterschätzt den TSV Gersthofen nicht

Darauf lag in dieser Trainingswoche der Fokus, damit es am Samstag gegen den TSV Gersthofen besser funktioniert. Der war mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen gut in die Saison gestartet, musste zuletzt aber zwei Niederlagen einstecken. Das will Uli Bunk aber nicht überbewerten, für ihn zählen die Gersthofer weiter zu den Aufstiegsfavoriten der Bezirksliga. „Sie sind in der vergangenen Saison knapp gescheitert, sie wollen jetzt mit Sicherheit wieder oben mitspielen“, ist Bunk sicher. Dass es in Meitingen und gegen Haunstetten Niederlagen gab, sieht Wertingens Übungsleiter als überraschend, liefert aber eine mögliche Begründung: „Wir haben in der Bezirksliga im August insgesamt sieben Spiele, das ist schon eine Belastung. Und dann kommen natürlich die Urlauber dazu“, sagt Bunk, der das am Samstag selbst merkt, denn Alexander Wiedemann steht wegen seines Urlaubs nicht zur Verfügung, ebenso ist Marcel Gebauer verhindert.

Mit Gersthofen erwartet Uli Bunk einen „ziemlich spielstarken Gegner, der den Ball haben will“, und das könne seinem TSV entgegenkommen. Denn bis auf die Partie in Jettingen waren die Wertinger mehr oder weniger in der spielbestimmenden Rolle, trafen auf tief stehende Gegner – und haben sich dabei „leider immer wieder auskontern lassen“. „Vielleicht können wir jetzt mal einen Konter setzen. Und ein bisschen davon wegkommen, alles auf engstem Raum lösen zu wollen, mal mit Diagonalbällen oder Pässen hinter die Kette agieren“, hofft Bunk, dass endlich der erste Saisontreffer gelingt.

Der TSV Wertingen strebt den ersten Sieg an

Und wenn dann gleichzeitig hinten die Null steht, wie beim Heimspiel gegen den SV Wörnitzstein-Berg würde das „einen dreckigen 1:0-Sieg“ bedeuten. Der dann auch die Blockaden in den Köpfen seiner Spieler lösen würde, ist sich der Coach sicher. „Man merkt ihnen an, dass die letzte Saison und auch die Vorbereitung, wo wir gegen höherklassige Mannschaften getestet und verloren haben, noch in den Köpfen steckt“, sagt er.

Mit einem Sieg könnte die Negativserie der vergangenen Wochen schnell gedreht werden, ist sich Bunk sicher, und hofft am Samstag wieder auf die großartige Unterstützung der Fans auf dem Wertinger Judenberg.