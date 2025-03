Ein schwungvoller Auftakt

Die Wertinger Stadthalle war der Austragungsort für den Gauliga-Saisonauftakt 2025. Am Freitagabend gingen im männlichen Bereich zehn Riegen mit insgesamt 42 Teilnehmern an die Geräte. Hier gibt im Jugend- und Schülerbereich immer noch der TSV Buttenwiesen den Ton an.

Am Samstag starteten 33 Riegen mit 170 jungen Damen in die neue Wettkampfrunde. In allen drei Altersklassen dominierte der TSV Harburg mit einer beeindruckenden Bilanz das Geschehen.

Die C-Schüler aus den Turnhochburgen Buttenwiesen und Ries beherrschten die Konkurrenz und ließen damit den Jungs aus Wittislingen und Wertingen nur die Plätze hinter dem Podest. Die Abstände zwischen den einzelnen Rängen sind nach dem ersten Durchgang schon so groß, dass Buttenwiesen I der Sieg am Ende nur schwer zu nehmen sein wird. Auch die ersten vier Plätze in der Einzelwertung belegen die Zusamtaler, wobei sich Toni Mahler als Leader bereits fünf Punkte Vorsprung herausgeturnt hat.

In der männlichen Jugend bekommen die Buttenwiesener Turner noch Konkurrenz. Wertingen I liegt nur knapp vier Punkte hinter dem Biber-Nachwuchs auf Rang zwei, aber deutlich vor Wittislingen auf dem dritten Platz. Die Einzelwertung führt Philipp Knöferl (Buttenwiesen) vor Vinzenz Mahler aus Wertingen an.

Bei den Turnern führen die drei Wertinger Herren als Mannschaft einen einsamen Kampf mit sich selbst, in der Einzelwertung turnt hingegen Florian Lenz aus Dillingen noch in Schlagweite mit. Schade, dass es hier nicht mehr Teilnehmer gibt.

Die beiden Mannschaften der Schülerinnen C aus Harburg liegen im Klassement weit vor der restlichen Konkurrenz. Die SpVgg Deiningen hat auf Platz drei bereits einen Rückstand von beachtlichen 35 Punkten auf die Spitze. Als beste Riege aus dem Landkreis Dillingen liegt Lauingen auf dem vierten Rang vor Deiningen II und Buttenwiesen. Im Mittelfeld sind die Abstände geringer, sodass sich in den nächsten zwei Wettkämpfen noch einiges verändern kann. Auch die ersten fünf Plätze der Einzelwertung belegen die Mädchen aus Harburg. Beste Landkreisturnerin ist Alina Schmidt (TV Lauingen) auf Rang acht.

Auch die weibliche Jugend aus Harburg liegt bereits mit zehn Punkten Vorsprung vor Dillingen I und Wertingen in Front. Dahinter hat Wittislingen I mit 5,5 Punkten Rückstand noch Tuchfühlung zum Podest. Lauingen und Dillingen II finden sich mit Platz sechs und sieben im Mittelfeld. Die Einzelwertung spiegelt die Mannschaftwertung wider: Jeweils zwei Turnerinnen aus Harburg, Dillingen I und Wertingen liegen vorn. Die Abstände sind allerdings noch überschaubar. Etwas spannender bleibt der Wettkampf bei den Turnerinnen. Die drei Riegen auf dem Podest trennen insgesamt nur zehn Punkte. Wertingen und die TG Wittislingen-Lauingen werden alles daran setzen, näher an die führenden Harburgerinnen heranzukommen. Beste Turnerin der Einzelwertung war Pauline Fischer vom TSV Wittislingen.