Galavorstellung der LG Zusam

Einen schöneren Jahresabschluss hätten sich die Leichtathleten der LG Zusam nicht wünschen können. Beim 57. Gersthofener Silvesterlauf mit seinen rund 1500 Teilnehmern beeindruckte das gesamte Team – ob Jung ob Alt – mit einer Galavorstellung. Sonnenschein und winterliche Temperaturen sorgten für eine aufgeheiterte Stimmung bei den Aktiven und Zuschauern, aber auch für schnelle Zeiten auf der flachen 9,7 Kilometer langen Rundstrecke durch die Lechauen.

Tobias Gröbl, der in Gersthofen schon acht Mal ganz oben auf dem Siegerpodest stand, überraschte die Konkurrenz erneut mit einer bärenstarken Leistung. Nach der Stadtrunde lag ein Sextett, zu dem auch Brian Weisheit (Running Gags) der spätere Sieger gehörte, in Front. Rund zwei Kilometer vor dem Ziel machte dann der um 14 Jahre jüngere Weisheit Druck und lief einen kleinen Vorsprung heraus, den er bis ins Ziel souverän verteidigte. Gröbl überquerte acht Sekunden später in starken 30:04 Minuten hochzufrieden die Ziellinie in der Sportarena und sicherte sich zugleich den Klassensieg der Männer M40.

Ins Stadion Gersthofen eingelaufen

Nicht weniger stark war die Laufleistung seiner Vereinskameraden Mario Leser, Andreas Beck und Anton Eser, die als Siebter, Elfter und auf Rang 14 unter dem Jubel der Zuschauer im Gersthofener Stadion einliefen. In ihren Altersklassen wurden alle drei als Sieger geehrt. Mit Wenzel Kurka auf Platz 36, Christian Raimann und Markus Wegner auf den Rängen 51 und 55 sowie Andreas Hintermayr auf Platz 60 unterstrich die LG Zusam eindrucksvoll ihre Leistungsstärke. Dies schlug sich auch in der Mannschaftswertung nieder. Hinter der TG Viktoria Augsburg belegten Tobias Gröbl, Mario Leser und Andreas Beck den zweiten Platz.

Ebenso erfreulich präsentierte sich Bettina Sattler, die als Gesamtachte in 38:44 Minuten das Ziel überquerte. Den Sieg in der Altersklasse W50 gab es für sie als Zugabe. Enorm verbessert bewies auch Anna Knötzinger auf Platz 16 ihr Laufvermögen. Zusammen mit Verena Kurka landete das Team aus dem Zusamtal hinter zwei TG Viktoria Augsburg Mannschaften auf einem tollen dritten Platz.

Gleichzeitig mit dem Hauptlauf wurde der 2,2 Kilometer lange Schülerlauf gestartet. Hier zeigte der 14-jährige Nachwuchsläufer Leo Eser seine ganze Klasse und lief nach 8:06 Minuten als Gesamtdritter ein.

LGZ-Ergebnisse: Schülerlauf (2,2 km): Männliche Jugend U16: 3. Leo Eser 8:06 Minuten; Hauptlauf (9,7 km): Frauen W35: 3. Anna Knötzinger 40:54; 7. Verena Kurka 42:55; Frauen W50: 1. Bettina Sattler 38:44; 3. Ulrike Anwald-Deisenhofer 46:57; 9. Gerti Morenweiser 52:01; Männliche Jugend U18: 1. Anton Eser 33:54; Männer M 30: 1. Mario Leser 32:38; 27. Florian Mittel 41:08; Männer M35. 1. Andreas Beck 33:28; 7. Wenzel Kurka 35:52; Männer M40: 1. Gröbl Tobias 30:04; 7. Andreas Hintermayr 37:42; 21. Fabian Knötzinger 41:03; Männer M45: 17. Christoph Rogall 41:10; 20. Thomas Eser 41:34; Männer M50: 3. Markus Wegner 37:21; 42. Georg Leichtle 49:15; Männer M55. 2. Christian Raimann 37:05; 40. Helmut Jindra 50:36; 73. Helmut Englmaier 61:40; Männer M65: 22. Franz Steichele 70:35; Männer M70: 13. Dieter Horn 74:09;

Mannschaftswertung Frauen: 3. LG Zusam (Sattler, Knötzinger, Kurka) 2:02:43 Stunden; Mannschaftswertung Männer: 2. LG Zusam (Gröbl, Leser, Beck) 1:36:10; 5. LG Zusam (Eser, Kurka, Raimann) 1:46:51