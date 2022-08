Interview mit dem Coach des TSV Wertingen: „Unsere Stärke ist das Kollektiv“

Plus Seit ein paar Wochen trainiert Daniel Schneider den TSV Wertingen. Wie er die Arbeit im Verein bewertet und ob er plant, selbst auch als Spieler mitzumischen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .