Wertingen

vor 19 Min.

Trotz eigenen Siegs ist der TSV Wertingen noch nicht gerettet

Schoss in der Nachspielzeit den Siegtreffer für den TSV Wertingen beim 1:0 in Günzburg: Kapitän Maximilian Beham.

Plus Der FC Mertingen vermasselt dem TSV die Nichtabstiegsparty. Ein Rückblick auf packende Minuten am Ende des vorletzten Spieltags der Fußball-Bezirksliga Nord.

Von Michael Thiel

Der TSV Wertingen ist in der Fußball-Bezirksliga trotz eines späten Auswärtserfolges beim FC Günzburg noch nicht gerettet. Lange sah es danach aus, als würde der TSV bereits am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt schaffen, doch kurz vor Schluss überschlugen sich die Ereignisse an den anderen Spielorten. Der FC Mertingen vermasselte durch den 5:4-Auswärtserfolg beim FC Affing den Zusamstädtern die Party. Wertingen hat wahrscheinlich somit am kommenden Spieltag ein Endspiel um Klassenerhalt oder Relegation gegen den SC Bubesheim.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen