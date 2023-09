TSV Wertingen holt beim 2:2 gegen Stätzling zweimal den Rückstand

Fußball-Bezirksliga Nord: Der TSV Wertingen hat am Wochenende trotz Überzahl unentschieden gegen den FC Stätzling gespielt. Der Wertinger Prestel schoss zweimal das Tor zum Ausgleich.

Das Spiel zwischen Tabellenführer TSV Wertingen und Aufstiegsaspirant FC Stätzling am Sonntag versprach im Vorfeld einiges. Im ersten Durchgang war es ein gutes Topspiel mit viel Tempo, im zweiten Durchgang nahm dieses Tempo aber dann aufgrund der Spätsommerhitze ab. Stätzling ging mit seiner ersten Chance in Führung, schwächte sich kurz darauf aber selbst. Wertingens Christoph Prestel bewies mal wieder seine überragende Schusstechnik und rettete Wertingen nach zweimaligem Rückstand trotz Chancenplus zumindest einen Punkt.

TSV Wertingen hat Chancen, doch Stätzling macht das 1:0

In der 32. Minute hatten die Zusamtaler die beste Chance auf das 1:0, doch der Kopfball von Florian Heiß nach einer Ecke landete auf der Latte. Nur eine Minute später klingelte es aber dann plötzlich auf der anderen Seite: Emanuel Blenk konnte sich auf der linken Seite durchsetzen, seine flache Hereingabe fand Torjäger Mert Sert, welcher aus der Drehung mit der ersten Gästechance überhaupt das 0:1 markierte. In der 39. Minute machte sich Stätzling das Leben selbst schwer. Der bereits verwarnte Blenk reklamierte bei einer Aktion zu vehement. Die gute Schiedsrichterin Lena Krämling griff durch und schickte den Stätzlinger mit der Ampelkarte auf die Tribüne.

Wertingen nutzte die Überzahl kurz vor dem Pausenpfiff und glich aus. Ein Freistoß von Christoph Prestel aus 23 Metern schlug sehenswert flach ins Torwarteck ein. Noch vor dem Pausenpfiff ließ Mayr das sichere 2:1 für Wertingen liegen. Den Gästen merkte man zu großen Teilen des zweiten Durchgangs die Unterzahl gar nicht an. Sie stellten die Räume gut zu, und Wertingen schaffte es nicht mehr ganz nach vorne durchzudringen.

FC Stätzling schießt trotz Unterzahl gegen TSV Wertingen das 2:1

In der 61. Minute gingen die Gäste dann erneut in Führung. Nach einem Doppelpass brachte Sert eine Flanke scharf in den Strafraum, wo Wertingens Alexander Wiedemann den Ball unglücklich ins eigene Netz bugsierte. Erst in der Nachspielzeit konnte Wertingen die Überzahl wieder etwas ausnutzen und mehr auf den erneuten Ausgleich drücken.

In der 91. Minute steckte Spizert auf Rasic durch, doch auch dessen Schuss konnte Titlic zur Ecke abwehren. Die darauffolgende Hereingabe von Prestel wurde zunächst an die linke Strafraumkante abgewehrt, doch hier kam Prestel herangesaust und nahm den Ball mit voller Überzeugung direkt. Der Sonntagsschuss schlug unhaltbar zum 2:2-Endstand im rechten Winkel ein. Wertingen konnte somit die erste Niederlage abwenden.

Fußball-Bezirksliga Nord: Torschützen vom TSV Wertingen und FC Stätzling

TSV Wertingen: Scherl, Wiedemann (70. Gerold), M. Fischer (78. Rasic), Hein (87. M. Knöpfle), Heiß, Beham, Prestel, Kotter, Mayr (87. Gebauer), Müller (78. Rueß), Spizert

Tore: 0:1 Sert (33.), 1:1 Prestel (43.), 1:2 Wiedemann (61. Eigentor), 2:2 Prestel (90.+2) Schiedsrichterin: Lena Krämling (Augsburg) - Zuschauer: 120 Gelb-Rot: Emanuel Blenk (39./FC Stätzling/Reklamieren)