Wertinger Tennis-Senioren blühen auf

Wichtiger Sieg für Wertingens Herren 60. Der Nachwuchs bleibt auf Erfolgskurs. Und was machen die Damen?

„Bewegung bis ins hohe Alter“ ist ein medizinischer Ratschlag der Ärzte, um fit und gesund zu bleiben. Fit sind die älteren Herren beim TC Wertingen definitiv – und sie beweisen mit ihren Erfolgen, dass Tennis ein Jungbrunnen für Senioren ist. Die Herren 60 haben am Wochenende mit ihrem 5:4-Sieg in Huisheim einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Landesliga gemacht. Der Aufstieg in die Landesliga war ein großer Erfolg, aber auch mit Bauchschmerzen begleitet. Kann man da überhaupt bestehen? Man kann – so sieht es jedenfalls aus.

In Huisheim hätte es nicht spannender sein können. Nach den Einzeln stand es 3:3, Robert Dieminger, Wolfram Berweck und Max Miller holten die Punkte. Die Doppel mussten also entscheiden, Reitenauer/Gumpp siegten, was Miller/Mitschke nicht gelang, so lag es an Dieminger/Bacher. Die Wertinger kämpften, gewannen 7:6 den ersten Satz und dann 6:4 den zweiten. Es war geschafft. Dieminger war der Held des Tages mit zwei Siegen.

Ein Jungbrunnen für die Tennisspieler

Die These in Sachen Jungbrunnen bestätigten auch die Herren 60 II mit einem 4:2-Sieg gegen Welden. Es war in der Südliga 3 (Viererteams) gleichzeitig ein glorreicher Saisonabschluss, denn der TCW erreichte Platz drei. Christian Winter, Franz Glas, Günter Grund und Helmut Wirth können also zufrieden sein und notfalls strapazierte Muskeln pflegen. Auch die Herren 65 sind nicht müde, sie siegten gegen Wittislingen ebenfalls mit 4:2, wobei Helmut Gumpp und Rainer Mitschke ihre Einzel und das gemeinsame Doppel gewannen und damit die Weichen auf Sieg stellten. Wolfram Berweck steuerte den vierten Punkt bei. Die Herren 50 sind wohl noch nicht in den Jungbrunnen gefallen, denn sie unterlagen bei der DJK Augsburg-Pfersee mit 0:9.

Die jüngeren Semester konnten nicht so jubeln wie die Senioren. Beide Herren-Teams mussten Niederlagen schlucken, wobei die Herren I in der Südliga 4 eigentlich keine Niederlage eingeplant hatten. Umso größer die Überraschung der 3:6-Niederlage gegen Mertingen, das damit die Tabellenführung übernahm. Nach den Einzeln stand es noch 3:3 nach Siegen von Fabian Demharter, Harald Schalk und Andreas Unger, also alles offen, umso enttäuschender, dass gleich alle drei Doppel verloren wurden. Da sollte es am Sonntag (ab 9 Uhr auf dem Judenberg) im Derby gegen Frauenstetten eine Wiedergutmachung geben. Noch schlechter erging es den Herren II, die gegen Hausen mit 0:9 unterlagen.

Favorit ist Zusmarshausen

Bei den Damen wird über das Alter nicht geredet, aber über Erfolge. Die blieben gegen den Favoriten Zusmarshausen aber erwartungsgemäß aus. Die 3:6-Niederlage war achtbar, aber die Mannschaft muss um den Klassenerhalt in der Südliga 3 noch zittern. Auch hier hieß es nach den Einzeln 3:3 durch Siege von Andrea Ruß, Ludmilla Wiedemann und Anna-Lena Wiedemann und wieder gingen alle drei Doppel verloren.

Lesen Sie dazu auch

Anders die Damen 40, die siegten in Pfuhl mit 6:0, das bedeutet nach dem dritten Sieg Platz zwei in der Südliga 4. Freude also bei Bianca Pintar, Marianne Wirth, Maria Bacher und Andrea Büchele.

Im Nachwuchs wird gar nicht über Sieg oder Niederlage geredet, der bleibt auf Erfolgskurs. Die Knaben 15 besiegten Mörslingen mit der Höchststrafe von 6:0 und kämpfen an der Tabellenspitze gegen Rot-Weiß Rain, von dem man sich remis getrennt hatte und das noch um vier Sätze besser liegt, bei jeweils 25:5 Matches. Da zählt im Fernwettkampf fast jeder Ball.

Die Bambini 12 machten es mit 6:0 in Mertingen ebenfalls deutlich, Maximilian Hahn, Jonas Wagner, Sebastian Ruß, Antonia Hermann, Ella Szudruch und Johanna Müller sind noch ungeschlagen. Das Kleinfeldteam der U9 erreichte in Mertingen ein 9:9, immerhin ein kleines Erfolgserlebnis.