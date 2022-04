Stadtentwicklung

Bei diesem Wertinger Projekt „müllert“ es gewaltig

So wird der Gebäudekomplex der EM Group, in den auch der Drogeriemarkt Müller einziehen wird, nach seiner Fertigstellung aussehen. Geht alles glatt, wird er im Herbst 2023 fertig.

Plus Wenn alles glatt läuft, zieht der Drogeriemarkt Müller im Herbst 2023 in einen neuen Komplex der Erwin Müller Real Estate, der von Wolf und Müller gebaut wird. Raten Sie, welcher Landratskandidat beim Spatenstich zu Gast war.

Von Benjamin Reif

Die Baustelle in der Industriestraße ist in den vergangenen Wochen zu einer Attraktion in Wertingen geworden. Zahlreiche Schaulustige blieben stehen, um zu beobachten, wie mittels eines großen Baggers das abgerissen wurde, was Generationen von Wertingern als „der alte Südmarkt“ gekannt haben. Auch wenn es Jahrzehnte her ist, dass dieser erste Supermarkt an der Ecke Alemannenstraße/Industriestraße residierte, verbinden doch viele Einwohner der Zusamstadt Erinnerungen mit diesem Ort. Zahlreiche von ihnen blieben stehen, sahen das ehemalige Supermarktgebäude vor ihren Augen verschwinden, und schwelgten in Erinnerungen.

