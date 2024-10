Stadtkapelle Wertingen nach Unwetter-Katastrophe in Spanien geschockt

Hubertus von Zastrow ist bestürzt. Der Präsident der Stadtkapelle Wertingen hat von Germán Moreno López, dem Dirigenten der Bläserphilharmonie Wertingen, ein Video geschickt bekommen. Es ist nach dem katastrophalen Unwetter entstanden, das die Region um Valencia heimgesucht und vielen Menschen das Leben gekostet hat.

German Moreno Lopéz ist Dirigent der Bläserphilharmonie der Stadtkapelle Wertingen. Seine Eltern leben in Valencia. Die Region wurde von einem schweren Unwetter heimgesucht. Foto: German Studio (Archivbild)

Die Frau des Dirigenten und die beiden Kinder befinden sich gerade bei den Großeltern in der spanischen Metropole, sie sind zum Glück in Sicherheit. Das Video zeigt das Ausmaß der Zerstörung. Die Wassermassen haben Pkw wie Spielzeugautos mitgerissen. „Das ist schockierend, so etwas habe ich noch nicht gesehen“, sagt Hubertus von Zastrow.

Das „Try-out-Concert“ in Wertingen wird ein Benefizkonzert

Bei den Musikern und Musikerinnen der Stadtkapelle Wertingen sei spontan der Wunsch entstanden, Hochwassergeschädigten in der Region Valencia zu helfen. Und so entschlossen sich Hubertus von Zastrow und sein Team, das am Samstag, 2. November, geplante „Try-out-Concert“ in ein Benefizkonzert zu verwandeln. Bei diesem kurzen Konzert der Bläserphilharmonie mit einer Dauer von nicht viel mehr als einer Dreiviertelstunde wäre es ursprünglich ausschließlich darum gegangen, dass sich die Musiker für den Orchesterwettbewerb des Bayerischen Musikrats fit machen. Dieser geht am 16. November in München über die Bühne.

Der Präsident der Stadtkapelle Wertingen, Hubertus von Zastrow. Foto: Berthold Veh (Archivbild)

Nun steht am Samstag ab 19.30 Uhr in der Wertinger Stadthalle neben dem „Training“ für den großen Auftritt ein zweiter Aspekt im Mittelpunkt: die Hilfe für Hochwassergeschädigte in Valencia. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, wie von Zastrow mitteilt. Am Ende werden die Musiker die Hörer und Hörerinnen um eine Spende bitten.

Den Zuhörern wollen die 72 Musiker ein besonderes Konzert bieten

72 Musiker und Musikerinnen wollen den Gästen ein besonderes Konzert bieten. Zu hören sein wird Danza Oriental von José Manuel Izquierdo (1890 bis 1951), der aus Catarroja in der Provinz Valencia stammt. Zudem spielt die Bläserphilharmonie Lincolnshire Posy von Percy Grainger (2., 4. und 6. Satz) und die Symphony No. 1 Marea Negra von Antón Alcalde.

Die Bläserphilharmonie der Stadtkapelle Wertingen gibt am Samstag, 2. November, um 19.30 Uhr in der Stadthalle ein Benefizkonzert. Foto: Christian Hof (Archivbild)