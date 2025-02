Städtepartnerschaftsverein fährt zur Fotoausstellung

Mit einem Zitat Johannes von Müllers eröffnete die Vereinsvorsitzende Manuela Baur die Generalversammlung des Städtepartnerschaftsvereins. Bürgermeister Willy Lehmeier betonte die Wichtigkeit einer „deutsch-französischen Zusammenarbeit von unten“ als klares Zeichen der Solidarität mit unserem Nachbarland und versprach die uneingeschränkte Unterstützung der Vereinsarbeit seitens der Stadt.

Wertingen und Fère: Städtepartnerschaftsverein blickt auf erfolgreiche Projekte zurück

Zunächst gab Manuela Baur einen Überblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres, deren Höhepunkt das 35-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft war. Zweimal organisierte der Verein einen Quiche-Verkauf am Wochenmarkt, von dessen Einnahmen insgesamt 875 Euro den Hochwassergeschädigten zugutekamen. Zusätzlich wurden der Stadt zum selben Zweck 1000 Euro überwiesen, als Kompensation für deren großzügige finanzielle Unterstützung der Jubiläumsfeier. Die Vorsitzende berichtete über ihren Besuch der Foto-Ausstellung FIFA in Fère, bei der auch Bilder aus Wertingen gezeigt wurden.

Die Vorsitzende berichtete außerdem über die geplanten Aktivitäten. Schon vor dem offiziellen Filmstart soll am 16. März der Film „Louise und die Schule der Freiheit“ von Eric Besnard gezeigt werden. Die Wertinger Gymnasiasten werden vom 27. März bis 5. April. wieder in Fère sein und erwarten den Gegenbesuch zwischen dem 15. und 24. Mai. Zum Quiche-Verkauf am 23. Mai bat die Vorsitzende um zahlreiche Beteiligungen. Es soll ferner eine Fahrt nach Fère zur Fotoausstellung vom 13. bis 15. Juni organisiert werden, an der auch hiesige Fotografen teilnehmen werden. Auch am Kinderferienprogramm Anfang August wird sich der Verein wieder beteiligen. Das jährliche Treffen der beiden Komitees findet vom 24. bis 26. Oktober in Frankreich statt.