Stärkere Stoffe spenden 10.000 Euro an Wertinger Einrichtungen

Alexandra und Stefan Wagner, Inhaber vom Unternehmen Stärkere Stoffe aus Wertingen, sagen: „Wir wünschen uns, dass Wertingen attraktiv bleibt und uns die jungen Leute hier in der Stadt und in unserer Region erhalten bleiben, diese nicht abwandern.“ Sie sollen hier ihre Freunde treffen und ihre persönlichen Kontakte pflegen können. „Dafür braucht es unter anderem unsere Vereine und Einrichtungen, die das ermöglichen“, so die Meinung der beiden Geschäftsleute. Deshalb haben sich die Wagners dazu entschieden, regelmäßig an örtliche Einrichtungen zu spenden. Zum Beispiel unterstützten sie schon das Bliensbacher Schullandheim oder die Musikschule. Kürzlich vergaben sie insgesamt 10.000 Euro.

Aktivitäten anzubieten sowie Interessen und Talente zu wecken, dafür seien Vereine geradezu ideal. Ein Grund für die Wagners, dem TSV Wertingen, Abteilung Fußball und Tennis, insgesamt 5000 Euro zu spenden. „Die anderen 5000 Euro haben wir zwischen der Musikschule und unserer Freiwilligen Feuerwehr aufgeteilt.“ Stefan Wagner betont mit einem Beispiel seine Wertschätzung für die Leistungen der Feuerwehrler: „Stell dir vor, du setzt einen Notruf ab und es kommt keiner!“

Die Integration ist dem Unternehmerpaar Wagner ebenfalls wichtig

Es gebe aber noch einen weiteren Grund, warum es für sie so wichtig geworden sei, den Gemeinschaftssinn im Städtle zu fördern, erklärt Alexandra Wagner: „Die Integration unserer ausländischen Mitbewohner und Mitarbeiter funktioniert besser, wenn Kontakte zustande kommen, auch dafür eignen sich Vereine oder eine Musikschule hervorragend.“ Sie alle bildeten wichtige Anker für die Gesellschaft auch in Wertingen, sagen die Unternehmer.

Ihren drei Kindern, inzwischen junge Erwachsene, haben die Wagners diese Einstellung mitgegeben. Schon als Schulkinder besserten sie ihr Taschengeld in Minijobs im Familienbetrieb auf. Alexandra Wagner lacht und zählt ein paar der Bereiche auf: „Na zum Beispiel bei kleineren Hausmeister- oder Werkstatthilfsarbeiten oder bei der Pflege unserer Außenanlagen.“ Sohn Max berichtet mit erkennbarer Freude, er habe sich seine Stunden angesammelt und sich nun zum Geburtstag eine Ape, eine italienische Vespa, leisten können. Wer inzwischen, neben dem BWL-Studium an der Uni Augsburg, in Teilzeit im Betrieb mitarbeitet, ist die älteste Tochter Maria. Tochter Sophie steht im nächsten Jahr vor ihrem Abiturabschluss und strebe ebenfalls ein Studium an. „Max beginnt demnächst eine Ausbildung zum Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik.“ Das passt gut zum elterlichen Unternehmen, das für verschiedene Arten von Kraft- und Heizstoffen steht. (AZ)