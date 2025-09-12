Stellplatz-Streit: Wertinger Grüne reagieren auf „Trotzreaktion“

Der Stadtrat hat in seiner Juli-Sitzung eine neue Stellplatzsatzung beschlossen. Hintergrund sind Änderungen der Bayerischen Bauordnung, die Bürokratie abbauen und den Kommunen mehr Gestaltungsspielraum geben sollen. Der einstimmige Beschluss des Stadtrats verpflichtet Bauträger und private Bauherren in Wertingen, für ihre Bauvorhaben Stellplätze für Kraftfahrzeuge zu schaffen.

Grüne-Stadtratsfraktion begrüßt neue Stellplatzsatzung für Wertingen

Die Stadtratsfraktion der Grünen begrüßt den Beschluss, wie er in Wertingen gefasst wurde. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Demnach sind für jede Wohnung zwei Stellplätze auf dem Grund des Bauherrn einzuplanen. Steht der notwendige Grund nicht zur Verfügung, so muss der Eigentümer der Stadt eine Ablösesumme in Höhe von 8000 Euro pro fehlendem Platz bezahlen. Diese Regelung entspricht einer Empfehlung des Gesetzgebers und des Bayerischen Gemeindetages und sichert nach Ansicht der Grünen die Funktion der Infrastruktur und des öffentlichen Raumes. Es könne nicht im Sinne des öffentlichen Interesses sein, den ruhenden Verkehr gänzlich auf den öffentlichen Raum zu verlegen – sprich, dass alle Autos auf der Straße abgestellt werden. Das führe, gemessen an der hohen Anzahl an Autos pro Haushalt auf dem Land, unweigerlich zu Chaos.

Dass in Wertingen nun Stadtrat und Verwaltung wegen der Stellplatzverordnung von einem Unternehmer verhöhnt wurden, gleiche einer „Trotzreaktion“, so die Grünen-Fraktion mit Peter Hurler, Jonas Ziegler und Hertha Stauch. Der Bauherr, die Buhl Assets GmbH, hat das Gelände der ehemaligen Gärtnerei Hurler in der Badgasse erworben und will dort Wohnanlagen bauen. Nach Angaben des Firmeneigners Hermann Buhl sollen neun große und sechs kleine Wohnungen als „günstiger Wohnraum“ geschaffen werden.

Protestaktion: Hermann Buhl übt Kritik mit einer „Todesanzeige“

Buhl bemängelt nun, dass die neue Stellplatzverordnung sein Projekt unnötig verteuern würde. Er hat deshalb einen Stopp veranlasst und ein großes Banner am Bauzaun aufgestellt, das in Form einer Todesanzeige betextet wurde (wir berichteten). „Bezahlbarer Wohnraum, begraben unter dem Stellplatzzwang der Stadt Wertingen“, steht auf dem Banner, „Ruhe in Frieden, Wohnbau“. Gleichzeitig wird angekündigt, „wiederzukommen, sobald vernünftige Voraussetzungen gegeben sind“.

Für die Grünen gleicht dies einem Erpressungsversuch. Der Unternehmer übe Druck auf Stadtrat und Verwaltung aus, um seine Interessen durchzusetzen. Dabei sei es schade, dass der Unternehmer nicht von vornherein das Gespräch mit der Stadt gesucht und das Projekt gemeinsam mit ihr entwickelt habe. Es gebe mehrere Lösungsmöglichkeiten, unter anderem die Ausweisung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in dem Gebiet, so die Grünen. Zusammen Lösungen zu finden, sei ein besserer Ansatz, als den Stadtrat verächtlich zu machen und die Verwaltung zu ignorieren. Eine derartige Vorgehensweise stünde der Buhl Assets GmbH gut zu Gesicht, da die aus dem ehemaligen Buhlschen Firmenkonsortium hervorgegangene Buhl-Stiftung sich in vielfacher Weise sozial und kulturell in Wertingen engagiere. Insofern würden es die Grünen begrüßen, wenn die gute Absicht, die hinter den Projekten steckt, nicht einem zornerfüllten Gebahren zum Opfer fiele. (AZ)