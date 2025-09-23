Gekappte Trasse: 400 Haushalte in Wertingen ohne Strom

Rund 400 Haushalte in den Wertinger Ortsteilen Rieblingen, Hirschbach, Hohenreichen und Prettelshofen sind derzeit von einem Stromausfall betroffen. Darüber informiert die LEW in einer Mitteilung. Der Hintergrund: Bei Bauarbeiten für die Gastransportleitung Augusta im Bereich der Gasverdichterstation in Prettelshofen ist am Montagabend eine Glasfasertrasse der LEW gekappt worden.

Glasfasertrasse bei Wertingen auf mehreren Metern beschädigt

Die LEW-Glasfasertrasse wurde bei den Bauarbeiten auf mehreren Metern zerstört, was zu dem Ausfall der Internetversorgung geführt hat. Die beschädigte Stelle befindet sich im aktiven Baubereich der Gastransportleitung. Dies erschwert die Wiederherstellung der Versorgung. „Die LEW arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung“, heißt es weiter in der Mitteilung. Man sei hierzu in Kontakt mit dem Fernleitungsnetzbetreiber Bayernets, um die notwendigen Tiefbauarbeiten abzustimmen

Nach aktuellem Stand ist geplant, eine alternative Glasfasertrasse auf einer Länge von rund 450 Metern neu zu verlegen. Aufgrund der baulichen Umstände sowie des Umfangs der Arbeiten wird die Störung voraussichtlich bis Mittwochabend andauern.

Auf www.lew-highspeed.de gibt es aktuelle Informationen zum Stand der Störungsbeseitigung. (AZ)