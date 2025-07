In Wertingen schwimmt Styropor in der Zusam

Die weißen Flocken sind so hauchfein, dass man sie für Blütenblätter halten könnte. Sie haben sich an den Rändern der Zusam in Wertingen abgesetzt. Ein Anwohner hatte auf seiner abendlichen Gassirunde genauer hingesehen und festgestellt: Es handelt sich nicht um Pflanzenreste, sondern um unzählige Styroporkügelchen, die in das Gewässer gelangt sind.

Wie schlimm ist die Verschmutzung? Und ist diese den Behörden bekannt? Diese Fragen stellte sich der Wertinger und wendete sich an unsere Redaktion. Schließlich habe er das Styropor in der Zusam nun schon seit ein paar Tagen beobachtet und nicht feststellen können, dass der Kunststoff weniger geworden wäre. Er vermutete, dass das Material von einer Baustelle gleich in der Nähe stammt. Auch die Stadt habe er informiert, die sich seinen Angaben zufolge das Problem ansah. Ebenso schaltete der Mann die Feuerwehr Wertingen ein.

Die Wertinger Polizei gibt Entwarnung: keine Gesundheitsgefahr durch Styropor

Am Freitagnachmittag schließlich machte sich die Polizei Wertingen mit einer Streife ein Bild von der Lage, wie Stationsleiter Josef Mayer mitteilte. Die Beamten wiederum informierten das Wasserwirtschaftsamt, das einen Experten vorbeischickte, um den Grad der Verschmutzung festzustellen. Wie die Polizisten bereits vermutet hatten, stellte sich heraus, dass es sich nicht um ein Umweltdelikt handele. Es bestehe keine Gesundheitsgefahr für Mensch und Tier. Ebenso sei die Qualität des Wassers nicht beeinträchtigt. So die Auskunft der Fachbehörde.

Doch woher stammen nun die Styroporkügelchen? Polizei-Stationsleiter Mayer bestätigte, dass sie ihren Ursprung auf der Baustelle haben, die der Mitteiler bereits genannt hatte. In dem alten Haus habe sich das Material zur Isolierung im Fußboden befunden und lag im Zuge der Bauarbeiten auf dem Baustellen-Gelände. Der Wind habe „kleine Mengen“ in die Zusam getragen, die der genannte und besorgte Wertinger feststellte und meldete.