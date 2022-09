Syrgenstein, Memmingen

Ehemaliger Bürgermeister Bernd Steiner erhält Bundesverdienstkreuz

Plus 36 Jahre war Bernd Steiner Bürgermeister in Syrgenstein und hat sich jahrzehntelang engagiert - im ganzen Landkreis Dillingen. Dafür würdigt ihn Klaus Holetschek.

Bernd Steiner war 36 Jahre lang Bürgermeister in Syrgenstein und engagierte sich für die Gemeinde sowie den Landkreis Dillingen. Nun hat er das Bundesverdienstkreuz erhalten. "Das ist toll und eine Ehre", sagt Bernd Steiner am Tag nach der Ehrung, und: "Aber vom Hocker reißt mich das jetzt nicht." So eine Auszeichnung bekomme man eben einmal in seinem Leben, wenn man besondere Leistungen erbracht habe. Sein Dank gelte den Personen, die ihn für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen haben und seine Leistungen so schätzten.

