Taxi-Fahrt in Gundelfingen: Zwei Männer weigern sich, zu zahlen – Polizei ermittelt

Gundelfingen

Ärger in Gundelfingen: Taxi gefahren und nicht bezahlt

Ein Fahrgast macht sich in Gundelfingen aus dem Staub, der andere will nicht zahlen. Nun ermittelt die Polizei.
    • |
    • |
    • |
    In Gundelfingen wollten zwei Fahrgäste nicht für ein Taxi zahlen.
    Foto: Paul Zinken/dpa (Symbolbild)

    Zwei 30-jährige Männer ließen sich am Sonntag mit einem Taxi nach Gundelfingen in die Professor-Bamann-Straße fahren. Laut Auskunft der Polizei flüchtete vor Ort einer der Männer aus dem Taxi. Der andere weigerte sich aber, die Taxikosten in Höhe von 43 Euro zu bezahlen.

    In Gundelfingen macht sich ein Fahrgast aus dem Staub

    Die hinzugerufenen Polizisten notierten die Personalien des Fahrgastes und übergaben diese dem Taxifahrer. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Erschleichen von Leistungen gegen die beiden 30-jährigen Männer. (AZ)

