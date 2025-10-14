Theater Ulüm in Lauingen: Mit Witz und Charme gegen Diskriminierung

Mit der Komödie „Sind sie Ausländer? Nein, ich bin Türke“ kam das türkische Ensemble Ulüm im Rahmen der Dillinger Landkreis-Kulturtage nach Lauingen in den Albertus-Magnus-Saal der Elisabethenstiftung. Bei dem Stück in deutscher Sprache werden gesellschaftliche Vielfalt, Diskriminierung und Menschenrechte mit den Augen der türkischen oder schon deutschen Familie Dasch betrachtet.

Dabei fordern die Akteure der Ulmer Theatergruppe das Publikum mit viel Witz und Charme dazu auf, zu lachen. Auch wenn mit der Handlung ernste Themen wie beispielsweise der Umgang von Deutschen mit Ausländern behandelt werden. Hauptakteur auf der Bühne über beinahe das gesamte Spiel ist Papa Memet Dasch, dargestellt von Attila Cansever, der vor Jahrzehnten als türkischer Gastarbeiter nach Deutschland gekommen ist und kürzlich mit seiner Familie kollektiv die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten hat. Dies bringt Probleme mit sich, denn mit seinen in Deutschland geborenen Kindern zeigt sich neben einem Generationskonflikt auch die Problematik der Integration. Und das, obwohl neben den Kindern auch Papa und Mama mittlerweile die deutsche Sprache mit türkischem Akzent beherrschen.

„Wir sind doch jetzt Deutsche und wollen unseren Urlaub auf Mallorca verbringen!“

So zeigt sich ein Generationenkonflikt bereits zu Beginn des mit viel Witz gespielten Stücks, als Papa Dasch ganz selbstverständlich den Sommerurlaub mit seiner Familie in seinem Heimatdorf in Anatolien verbringen will. Doch die Kinder protestieren lautstark mit dem Hinweis: „Wir sind doch jetzt Deutsche und wollen unseren Urlaub auf Mallorca verbringen!“ Da hat auch Mutter Fikriye Dasch (Hatice Onar), die sich zunehmend emanzipiert, ihre Meinung und schließt sich den beiden jugendlichen Kindern an.

Mit viel Slapstick und jeder Menge Pointen, die sich aus sprachlichen Missverständnissen entwickeln, zeigt das Theaterensemble Ulüm, wie es sich anfühlt, als gut integrierte Türken nach fast 40 Jahren in Deutschland zu leben. Mit seinen amüsanten Geschichten rund um die Integration sorgte das Ensemble für Lachsalven im Saal. Dabei geizten die Schauspieler nicht mit Selbstkritik, hielten aber auch dem Publikum den Spiegel immer mit einem spitzbübischen Lächeln vor das Gesicht.

Die Reaktion des Publikums: viel Verständnis und viel Lachen

In der Handlung durfte auch nicht der Erwerb eines Eigenheims fehlen, wobei die deutschen Verkäufer versuchten, „den Türken Memet“ über den Tisch zu ziehen. Doch keine Angst, mit orientalischem Witz zahlte Memet es den Betrügern dreifach zurück. Mit einer augenzwinkernden Abfolge von tragikomischen Sketchen erreichten die Schauspieler das Publikum und erhielten das zurück, wozu sie zu Beginn ihres Spiels das Publikum aufgefordert hatten: viel Verständnis und viel Lachen.