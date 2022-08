Thürheim braucht das Okay für ein neues Feuerwehrauto

Das Fahrzeug soll auch anderen Wehren dienen. Buttenwiesens Gemeinderat wundert sich nicht nur über die Kosten des Mannschaftstransportwagens.

Noch läuft das rote Feuerwehrauto. Mit ihm kommen an diesem Abend Kommandanten, Jugendvertreter und Vorsitzender der Thürheimer Wehr zur Gemeinderatssitzung im Pfaffenhofener Zehentstadel. Fünf Männer, alle in Feuerwehruniform und bestens vorbereitet mit Power-Point-Vortrag und allen wichtigen Informationen warten, bis sie an der Reihe sind. Was sie wollen, ist das Okay für die Neubeschaffung eines Mannschaftstransportwagens. Während der vorherige ein Geschenk war, muss jetzt die Gemeinde für die Finanzierung aufkommen. Angesetzt sind knapp 100.000 Euro.

Der Preis schockiert einen Lauterbacher

Der Preis schockiert den Lauterbacher Gemeinderat Josef Kienmoser. Auch wenn er gut findet, dass die Feuerwehrleute nicht mit Privatfahrzeugen im Dienst der Feuerwehr unterwegs sein müssen. Zudem würde es Kienmoser besser gefallen, wenn das Auto von allen gefahren werden könnte. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 4,3 Tonnen statt der 3,5 Tonnen nämlich braucht es eine Ausnahmegenehmigung für das Führen des Wagens, zusätzlich zum gewöhnlichen Pkw-Führerschein.

Hier gebe es, erklärt Andreas Hörmann, keine brauchbare Alternative. Der zweite Kommandant der Feuerwehr Thürheim hat die Vorstellung des gewünschten Fahrzeugs übernommen. Gleichzeitig erklärt er dem Gemeinderat und Bürgermeister, warum ein neues Auto überhaupt notwendig ist.

Als die Thührheimer ein Geschenk bekamen

Der bisherige Mannschaftstransportwagen - ein Mercedes Sprinter - habe das Baujahr 2004. Vor zehn Jahren bekam ihn die Feuerwehr Thürheim als Geschenk von der Firma Romakowski. Die Feuerwehrleute selbst gestalteten das ursprünglich blaue Gefährt in ein für ihre Zwecke sinnvolles rotes Fahrzeug um. Rund 5000 Euro hatte die Gemeinde an Materialkosten für den Umbau zu leisten. Aus den geplanten fünf Jahren Einsatzdauer wurden gut zehn Jahre. Doch jetzt tauchen einige Mängel auf. Da die Wehren aufgrund von Korrosion und technischen Mängeln eine Stilllegung des Fahrzeugs in nächster Zeit erwarten, baten sie den Gemeinderat, bereits jetzt eine Neubeschaffung in den Haushalt 2023 einzuplanen.

Die geschätzten Investitionskosten belaufen sich auf rund 99.000 Euro. Fördermittel sind hier schon eingerechnet. Benötigt wird das Auto zusätzlich zu den beiden anderen Fahrzeugen: einem HLF10 Erstangriffsfahrzeug für Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung und einem GW-L1 zu dessen Unterstürzung und für überörtliche Einsätze. Das beantragte zusätzliche Fahrzeug - ein Neunsitzer - dient vorrangig dem Transport der Mannschaft zur Einsatzstelle und zu Brandübungen sowie dem Transport von Material. Mit dem neuen Fahrzeug könne man, so Zweiter Kommandant Hörmann, auch Rollcontainer, die je nach Anforderungen unterschiedlich bestückt sind, transportieren. Das sei nicht nur sinnvoll, sondern auch sehr zeitsparend. Außerdem könne das neue Fahrzeug auch den anderen Wehren der Gemeinde dienen.

Erinnerungen an das Feuerwehrfest in Lauterbach

Alles in allem überzeugten die Ausführungen den Gemeinderat und Bürgermeister Hans Kaltner. Der erinnerte an das kürzlich stattgefundene Feuerwehrfest in Lauterbach. "Hier hat man gesehen, wie viele Menschen sich ehrenamtlich bei den Feuerwehren unserer Gemeinde zur Verfügung stellen." Gemeinderätin Jutta Hirschbeck betonte zudem, dass man auch anerkennen müsse, wie viel die Thürheimer Feuerwehr schon geleistet habe, indem sie das vorherige Fahrzeug selbst hergerichtet hat. Dem stimmten alle zu und gleichzeitig dem Kauf eines neuen Wagens. So erlässt der Gemeinderat eine Verpflichtungsermächtigung für den Haushalt 2023 in Höhe von 99.000 Euro.