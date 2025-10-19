Wohin mit der neuen Tischtennisplatte?

Von Hochwasserschutz bis Feuerwehrsirene – eine bunte Mischung an Themen und Fragen wurde bei den Bürgerversammlungen in Oberthürheim und Frauenstetten besprochen. Nach dem Bericht von Bürgermeister Hans Kaltner gab es jeweils eine rege Aussprache. Dies waren die Themen:

Feuerwehren: Wie Geschäftsleiter Achim Frank auf Nachfrage erläuterte, drehte sich in Oberthürheim eine Frage um die Ausstattung der Feuerwehr. Nachdem ein Feuerwehrmann beim Hochwasser vor mehr als einem Jahr in Offingen kenterte und seitdem nicht gefunden werden konnte, wollte ein Zuhörer wissen, ob man die hiesige Wehr nicht mit Rettungswesten ausstatten könne. In der Gemeinde Buttenwiesen stelle sich die Lage etwas anders dar, so die Antwort der Verantwortlichen im Rathaus. Der Grund: In der Kommune gibt es die zweitgrößte Wasserwacht im Landkreis, samt Einsatztaucher. Diese Rettungskräfte würden in derartigen Fällen samt der nötigen Ausrüstung ausrücken.

Kommunalwahl: Im März steht die Kommunalwahl an. Sowohl Bürgermeister Hans Kaltner als auch Gemeinderatsmitglied Walter Schwenk bat die Zuhörenden, sich als Kandidat oder Kandidatin für den Gemeinderat aufstellen zu lassen.

Neuer Kreisverkehr: Der weitere Ausbau der Ortsdurchfahrt Buttenwiesen war in Frauenstetten ein Thema. Ein Zuhörer stellte die Frage, wie groß der geplante Kreisverkehr im Bereich des Floristikgeschäfts Passiflora ausfallen soll und ob Lastwagen diesen problemlos befahren können. Laut Auskunft der Verantwortlichen im Buttenwiesener Rathaus komme es dabei vor allem auf die Straßenbreite an. Diese sei so geplant, dass auch Brummifahrer locker den Kreisverkehr befahren könnten.

Hecken: Sträucher und Hecken, die nicht zugeschnitten werden, waren den Zuhörern ein Dorn im Auge. Dabei ging es zum einen um die Gehölze im Friedhof. Um diese wolle sich nun der Bauhof kümmern, so Frank. Außerdem wurden die Hecken entlang des Radweges von Buttenwiesen nach Wertingen kritisiert. Diese sollten an einigen Stellen zugeschnitten werden. Die betreffenden Grundstückseigentümer werden angeschrieben.

Sirene: Auch über die Sirene in Hinterried wurde gesprochen. Damit diese künftig im Ort besser zu hören ist, soll sie nun auf einer Anhöhe errichtet werden. Dafür muss noch ein Mast gebaut werden. Die Gemeinde habe das dafür nötige Grundstück bereits erworben. Im nächsten Jahr soll dann die Sirene von dort oben ertönen.

Brücke: Es gibt Pläne, die Brücke über den Reichbach zu erneuern. Das berichtet Achim Frank. Derzeit würde es deshalb Gespräche mit dem staatlichen Bauamt in Krumbach geben. Wann der Bau beginnen kann, ist derzeit noch unklar.

Hochwasser: Das Thema Hochwasser beschäftigt die Menschen in Frauenstetten. In der Versammlung wurde deshalb die Frage gestellt, ob es Rückhaltebecken oder Drosselanlagen für den Reichenbach geben werde. Ein solches Projekt betreffe auch Meitingen und Wertingen, da auch dort der Reichenbach fließt. Laut Frank haben sich die Kommunen schon ans Wasserwirtschaftsamt gewandt und diese Maßnahme gefordert. Bis jetzt habe man aber noch keine Antwort erhalten.