22-Jähriger stirbt bei Badeunfall in der Nähe von Finningen

Ein Hubschrauber kreist am Sonntagnachmittag über dem Weiher zwischen Donaualtheim und Finningen. Zahlreiche Rettungskräfte suchen in dem Gewässer, das manche als „Donaualtheimer Schutte“ bezeichnen, fieberhaft nach einem Mann. Dieser war gegen 13.15 Uhr unter Wasser geraten und nicht mehr auftaucht.

Die Wasserwacht ist mit einem Boot vor Ort und Taucher sind im Einsatz. Laut Auskunft der Polizei wird die Person gegen 14.10 Uhr aus dem Wasser geborgen. Die Rettungskräfte leiten sofort Reanimationsmaßnahmen ein. Doch sie können nichts mehr ausrichten. Der Badegast stirbt noch vor Ort am Weiher.

Wie die Polizei einige Stunden später bekannt gibt, handelt es sich bei dem Ertrunkenen um einen 22-jährigen Geflüchteten. Der Mann habe erst seit kurzem in der Gegend gewohnt, so die Beamten. Ob der 22-Jährige schwimmen konnte oder nicht, kann die Polizei derzeit nicht sagen. Die Ermittlungen dauern an.

Tödlicher Badeunfall am Weiher zwischen Donaualtheim und Finningen

Dies ist bereits der zweite tödliche Badeunfall in diesem Jahr im Landkreis Dillingen. Ende Juni war ein 23-Jähriger im Gartnersee ertrunken. Zwei junge Männer sprangen damals vom Sprungturm aus ins Wasser, nur einer tauchte wieder auf. Der andere, ein 23-Jähriger, blieb unter Wasser – für fast eine dreiviertel Stunde insgesamt, wie eine Augenzeugin damals berichtete. Als die Einsatzkräfte der Wasserwachten und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) ihn mithilfe von Tauchrobotern und Tauchern ausfindig machten und bewusstlos an Land zogen, wurde er reanimiert. Das gelang auch zunächst. Der 23-Jährige wurde dann mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Dort verstarb er.

Wie die Wasserretter von DLRG und Wasserwacht erst vor kurzem erklärt hatten, sei es in den vergangenen Jahren im Landkreis Dillingen eigentlich nur selten zu Badeunfällen gekommen, noch seltener zu tödlichen. Dies war zumindest in der Vergangenheit der Fall. Doch die beiden tödlichen Badeunfälle in diesem Sommer werfen nun ein anderes Licht auf die Lage.

Sicherheit geht vor: Das gilt es beim Baden zu beachten

Wolfgang Piontek, der Vorsitzende der Kreiswasserwacht, hatte nach dem Unglück am Gartnersee erklärt, dass 90 Prozent der Badeunfälle vermeidbar wären, wenn man sich an altbekannte Baderegeln halten würde. Dazu gehöre, nicht alleine zu schwimmen und nicht in tiefe Gewässer zu gehen, wenn man unsicher sei. Auch der Kreisvorsitzende des DLRG-Kreisverbands Christian Mack hatte damals auf diese Regeln hingewiesen. „Nicht nach dem Essen ins Wasser gehen“ und „den Körper vor dem Baden etwas abkühlen“ seien ebenfalls wichtige Grundsätze. Ein plötzlicher Sprung ins kalte Wasser kann nämlich zu einem Kreislaufkollaps durch den Temperaturunterschied führen.

Ein wichtiger Hinweis für all diejenigen, die gerne in Seen oder Weihern schwimmen. Aktuell sind im Landkreis Dillingen nur der Auwaldsee in Lauingen und der Gartnersee in Gundelfingen an Wochenenden und Feiertagen beaufsichtigt, wenn es das Personal der Wasserwacht und DLRG zulässt.