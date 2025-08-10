Icon Menü
Tödlicher Badeunfall in Finningen: Rettungskräfte können nicht mehr helfen

Donaualtheim/Finningen

Tödlicher Badeunfall bei Finningen

Am Sonntagnachmittag ertrinkt an einem Weiher zwischen Finningen und Donaualtheim ein Badegast. Es ist der zweite Badetote in diesem Jahr im Landkreis Dillingen.
Von Elli Höchstätter
    Einen tödlichen Badeunfall gibt es am Sonntagnachmittag an diesem See im Bereich zwischen Finningen und Donaualtheim.
    Einen tödlichen Badeunfall gibt es am Sonntagnachmittag an diesem See im Bereich zwischen Finningen und Donaualtheim. Foto: Elli Höchstätter

    Ein Hubschrauber kreist am Sonntagnachmittag über dem Weiher zwischen Donaualtheim und Finningen. Zahlreiche Rettungskräfte suchen nach einem Badegast, der gegen 13.20 Uhr unter Wasser geriet und nicht mehr auftaucht. Laut Auskunft der Polizei kann die Person schließlich gegen 14.10 Uhr aus dem Wasser geborgen werden. Die Rettungskräfte leiten sofort Reanimationsmaßnahmen ein. Doch sie können nichts mehr ausrichten. Der Badegast stirbt.

    Um wem es sich bei dem Toten handelt, gibt die Polizei noch nicht bekannt. Derzeit werde noch abgeklärt, wie es zu dem folgenschweren Badeunfall kommen konnte, so die Polizei in Augsburg.

    Tödlicher Badeunfall am Weiher zwischen Donaualtheim und Finningen

    Dies ist bereits der zweite tödliche Badeunfall in diesem Jahr im Landkreis Dillingen. Ende Juni war ein 23-Jähriger im Gartnersee ertrunken.

