Trägerwechsel beim Kinderhaus „Gänseblümchen“: Steckt ein Streit dahinter?

Beim Kinderhaus „Gänseblümchen“ steht mit dem neuen Betreuungsjahr ab September eine Veränderung an: Die Einrichtung wird dann nicht mehr vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) getragen, sondern von der Stadt Wertingen. Alexandra Karmann, Geschäftsleiterin der Stadt, informiert darüber, dass die Entscheidung „im Einvernehmen mit dem ASB“ getroffen wurde. Auf die Hintergründe geht sie nicht ein – wobei aus gut informierten Kreisen zu hören ist, dass ein Streit hinter dem Wechsel stecken soll.
