Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Wertinger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Wertingen
Icon Pfeil nach unten

Trägerwechsel im Kinderhaus „Gänseblümchen“: Streit hinter der Entscheidung?

Wertingen

Trägerwechsel beim Kinderhaus „Gänseblümchen“: Steckt ein Streit dahinter?

Die Kita des Arbeiter-Samariter-Bunds geht an die Stadt Wertingen über. Der Hintergrund ist wohl ein Vertrauensbruch. ASB und Kommune wollen dazu nichts sagen.
Von Laura Gastl
    • |
    • |
    • |
    Das Kinderhaus „Gänseblümchen“ in Wertingen bekommt doch keinen Anbau.
    Das Kinderhaus „Gänseblümchen“ in Wertingen bekommt doch keinen Anbau. Foto: Laura Gastl (Archivbild)

    Beim Kinderhaus „Gänseblümchen“ steht mit dem neuen Betreuungsjahr ab September eine Veränderung an: Die Einrichtung wird dann nicht mehr vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) getragen, sondern von der Stadt Wertingen. Alexandra Karmann, Geschäftsleiterin der Stadt, informiert darüber, dass die Entscheidung „im Einvernehmen mit dem ASB“ getroffen wurde. Auf die Hintergründe geht sie nicht ein – wobei aus gut informierten Kreisen zu hören ist, dass ein Streit hinter dem Wechsel stecken soll.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden