Trauer um den langjährigen Wertinger Faustballer Fritz Schauler

Der langjährige Abteilungsleiter der Wertinger Faustballabteilung, Fritz Schauler, ist am 13. August verstorben. Er wurde 90 Jahre alt. Fritz Schauler wurde am 26. Oktober 1934 in Wertingen geboren und wuchs in der Zusmarshauser Straße auf. Seine Eltern hatten eine Schneiderei und so erlernte auch er dieses Handwerk um später als selbstständiger Damen- und Herrenschneidermeister sein Geld zu verdienen. Mit seiner Frau Mina und den Kindern Christian und Elke wohnte er später in seinem Haus am Marienfeld.

Empfang für die erfolgreichen Wertinger Fußballer durch die Stadtkapelle

Sportlich war Fritz Schauler in jungen Jahren Fußballer. 1953 kam er von der Jugend direkt in die erste Mannschaft des TSV Wertingen und spielte dort als linker Verteidiger. Er erzählte gerne vom Aufstieg 1956, als die Mannschaft das entscheidende Spiel in Marktoberdorf gewann und nach der Rückreise mit dem Zug am Bahnhof in Wertingen von der Stadtkapelle empfangen wurde. Mit dem Aufstieg in die 2. Amateurliga, seinerzeit die vierte Liga, gelang der Mannschaft von Trainer Toni Sommer damals der wohl größte Erfolg der Wertinger Fußballgeschichte. Nach etwa zehn Jahren in der ersten Mannschaft beendete Fritz Schauler seine Karriere als Fußballer. Er und einige Mitstreiter spielten dann Faustball. Ab 1977 war Fritz Schauler Abteilungsleiter der Faustballer beim TSV Wertingen und legte dieses Amt erst vor zwei Jahren gesundheitsbedingt nieder. In den letzten Jahren konnte er aufgrund von Augenproblemen nicht mehr am Training teilnehmen, ließ es sich aber nicht nehmen, als Zuschauer vorbei zu schauen.

Fritz Schauler sammelte für sein Leben gern Briefmarken

Ein weiteres großes Hobby, wenn nicht sein größtes, war die Philatelie. 70 Jahre war der Verstorbene Mitglied bei den Wertinger Briefmarkenfreunden. Seit 1972 war er im Verein Kassenprüfer, ab 2007 dann als zweiter Vorsitzender aktiv. Bei den Ausflügen der Briefmarkenfreunde zu Messen und Ausstellungen war er immer dabei und stellte auch seine Sammlung aus. Bei der Organisation und Durchführung der Wertinger Briefmarkenschauen war Fritz Schauler immer mit dabei.

Im September 2023 traf ihn das Schicksal dann hart, als er einen Schlaganfall erlitt und infolge dessen auf den Rollstuhl angewiesen war. Seine Frau Mina pflegte ihn aufopferungsvoll bis zu seinem Tod. Der Trauergottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung findet am 11. September um 10 Uhr in der Wertinger Stadtpfarrkirche statt. (rstoll)