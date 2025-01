Knapp eineinhalb Jahre ist es her, dass das BMW-Autohaus Langer am Rand von Wertingen zum letzten Mal geöffnet hatte. Für viele Wertingerinnen und Wertinger war der Familienbetrieb eine Institution, gab es das Unternehmen an dieser Stelle doch schon seit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Nun tut sich bald wieder etwas auf einem Teilbereich des 24.000 Quadratmeter großen Areals.

Laura Gastl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Autohaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis