Der Termin steht: TÜV Süd startet in Wertingen

Nach knapp einem halben Jahr Bauzeit ist es so weit: Am 1. September wird das neue TÜV Süd Service-Center in Wertingen eröffnen. Darüber informieren sowohl die Stadt als auch das Unternehmen selbst. „Unsere Prüfstelle wird alle Leistungen abdecken können, wie auch unsere Prüfstelle in Dillingen“, heißt es in einer Mitteilung – darunter Haupt- und Abgasuntersuchungen, jegliche Arten von Änderungsabnahmen, Oldtimerbegutachtungen, Bestellungen von Fahrtenschreiberkarten und so weiter. „Es wird jedoch keine Fahrerlaubnisprüfungen geben.“

TÜV Süd: Bald sind in Wertingen verschiedene Autountersuchungen möglich

Damit müssen Kundinnen und Kunden aus Wertingen und der Umgebung künftig nicht mehr nach Dillingen, Donauwörth oder Gersthofen fahren, wenn es etwa um verschiedene Untersuchungen ihrer Autos geht. Auch Menschen aus dem nördlichen Landkreis Augsburg, aus Langenreichen oder Meitingen, soll das neue Service-Center ansprechen. Das sagte Stephan Miller, TÜV-Gebietsleiter für das Marktgebiet Schwaben, beim Spatenstich im Januar.

Entstanden ist die neue Niederlassung auf der Fläche zwischen der Gottmannshofer Straße und dem Bliensbach in Wertingen. Das Grundstück gehörte ehemals zum Gelände des Autohauses Langer. Als dieses 2023 schloss, sei das eine „schmerzhafte Veränderung“ gewesen, die mit dem frei gewordenen Gelände auch Chancen biete. Das sagte Bürgermeister Willy Lehmeier beim Spatenstich. Auch, wenn das einstige Langer-Grundstück hinsichtlich des Zuschnitts – geteilt durch die Gottmannshofer Straße – nicht ganz einfach sei. Die Lage an der „Anflugschneise“, also direkt am Ortseingang von der Staatsstraße 2033 kommend, sei aus seiner Sicht für den TÜV die strategisch richtige Entscheidung gewesen: „Hier wird man gesehen.“

Während ein Teil des Langer-Geländes nun also wieder mit Leben gefüllt wird, sieht es auf der anderen Seite der Straße weiterhin trostlos aus. Die weitaus größere Fläche mit Tankstelle und weiteren Gebäuden liegt noch immer verlassen da.