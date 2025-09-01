Icon Menü
TÜV-Süd-Filiale in Wertingen eröffnet: Neues Service-Center am ehemaligen Autohaus-Langer-Gelände

Wertingen

Neue TÜV-Süd-Filiale in Wertingen ist eröffnet

Ende Januar war Spatenstich. Nur sieben Monate später geht das neue Service-Center von TÜV Süd in Wertingen in Betrieb. Wieder ist das Langer-Gelände Thema.
Von Laura Gastl
    Das Band ist durchschnitten: Mit dabei waren (von links) Peter Seefried, Fabian Braun, Hertha Stauch, Johann Popp, Zweite Bürgermeisterin Christiane Grandé, Hans Moraw, stellvertretender Landrat Alfred Schneid, Hekar Ninos, Leiter amtlicher Tätigkeiten, Bürgermeister Willy Lehmeier, Stephan Miller, TÜV-Gebietsleiter für das Marktgebiet Schwaben, Simon Schaller, TÜV Süd Service-Center-Leiter, und Sascha Allerberger, Bauherr und Investor.
    Die Prognose war nicht weit gefehlt: Zum Spatenstich der neuen TÜV-Süd-Filiale zwischen der Gottmannshofer Straße und dem Bliensbach in Wertingen sagte Stephan Miller, Gebietsleiter des Marktgebiets Schwaben, voraus: Bereits Mitte des Jahres könnte die Eröffnung stattfinden. Sieben Monate später ist die blanke Kiesfläche einem anthrazitfarbenen Neubau gewichen. An diesem ersten Septembertag wird die Neueröffnung gefeiert.

