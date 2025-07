Umleitung in Wertingen bleibt noch länger

An der Südumfahrung von Wertingen zwischen der Radwegunterführung „Gießeweg“ und der Brücke über die „Alte Zusam“ laufen seit Montag die Sanierungsarbeiten. Wie das Staatliche Bauamt mitteilt, konnte trotz des schlechten Wetters der schadhafte Straßenoberbau ausgetauscht und neu aufgebaut werden. Zusätzlich wird nun in der kommenden Woche das Bankett im Bereich der Schadstellensanierung mit Rasengittersteinen befestigt. Die Bauarbeiten hierfür werden voraussichtlich bis Freitag, 1. August, dauern.

Verkehr Richtung Höchstädt fließt an der Baustelle vorbei

Der Verkehr auf der Staatstraße 2033 in Fahrtrichtung Wertingen wird weiterhin über die eingerichtete Umleitung über Roggden, Zusamaltheim, Marzelstetten, Bocksberg, Laugna und Geratshofen umgeleitet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Höchstädt fließt weiterhin einspurig an der Baustelle vorbei. (AZ)