Schild in Höchstädt abrissen und in Kneippanlage geworfen

Unbekannte Täter beschädigten im Höchstädter Stadtpark ein Hinweisschild. Anschließend warfen sie das Schild laut Auskunft der Polizei in die Kneippanlage des Parks. Die Höhe des angerichteten Schadens muss noch ermittelt werden.

Die Polizei in Dillingen sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Wer den Vorfall beobachtet hat, soll sich unter Telefon 09071/56-0 bei der Polizei melden. (AZ)