Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Wertinger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Wertingen
Icon Pfeil nach unten

Unbekannte beschädigen Schild und werfen es in Höchstädter Kneippanlage

Höchstädt

Schild in Höchstädt abrissen und in Kneippanlage geworfen

Unbekannte Täter haben in Höchstädt ein Schild beschädigt und in die Kneippanlage geworfen. Die Polizei sucht Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht die unbekannten Täter, die ein Schild in die Kneippanlage in Höchstädt geworfen haben.
    Die Polizei sucht die unbekannten Täter, die ein Schild in die Kneippanlage in Höchstädt geworfen haben. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Unbekannte Täter beschädigten im Höchstädter Stadtpark ein Hinweisschild. Anschließend warfen sie das Schild laut Auskunft der Polizei in die Kneippanlage des Parks. Die Höhe des angerichteten Schadens muss noch ermittelt werden.

    Die Polizei in Dillingen sucht Zeugen

    Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Wer den Vorfall beobachtet hat, soll sich unter Telefon 09071/56-0 bei der Polizei melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden