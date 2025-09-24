Unbekannte stehlen auf Betriebsgelände in Wertingen Kupferkabelreste

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Montag und Dienstag einen Kupferdiebstahl auf einem Betriebsgelände in der Straße Am Mühlanger in Wertingen verübt. Die Täter verschafften sich laut Polizeibericht widerrechtlich Zugang zu dem abgesperrten Gelände und entwendeten mehrere hundert Kilogramm Kupferkabelreste.

Die Polizeistation Wertingen hat die Ermittlungen aufgenommen

Der Materialwert des entwendeten Kupferabfalls beläuft sich nach Angaben der Polizei auf einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag. Die Polizeistation Wertingen hat nun die Ermittlungen wegen Diebstahls gegen unbekannt aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wertingen unter 08272 / 99510 zu melden. (AZ)