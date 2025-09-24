Icon Menü
Unbekannte stehlen auf Betriebsgelände in Wertingen Kupferabfall

Wertingen

Unbekannte stehlen auf Betriebsgelände in Wertingen Kupferkabelreste

Die Polizeistation Wertingen nennt die Höhe des Sachschadens und ermittelt wegen Diebstahls.
    • |
    • |
    • |
    Kupferkabelreste haben Unbekannte in Wertingen gestohlen.
    Kupferkabelreste haben Unbekannte in Wertingen gestohlen. Foto: Daniel Naupold/dpa (Symbolbild)

    Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Montag und Dienstag einen Kupferdiebstahl auf einem Betriebsgelände in der Straße Am Mühlanger in Wertingen verübt. Die Täter verschafften sich laut Polizeibericht widerrechtlich Zugang zu dem abgesperrten Gelände und entwendeten mehrere hundert Kilogramm Kupferkabelreste.

    Die Polizeistation Wertingen hat die Ermittlungen aufgenommen

    Der Materialwert des entwendeten Kupferabfalls beläuft sich nach Angaben der Polizei auf einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag. Die Polizeistation Wertingen hat nun die Ermittlungen wegen Diebstahls gegen unbekannt aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wertingen unter 08272 / 99510 zu melden. (AZ)

