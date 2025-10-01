Unbekannter Autofahrer überfährt bei Wertingen Reh und flüchtet

Ein Wildunfall hat sich offenbar am Dienstag auf der Staatsstraße 2033 Höhe Wertingen ereignet. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer überfuhr ein Reh, das tot auf der Fahrbahn liegen blieb. Der Fahrer meldete den Wildunfall entgegen seinen gesetzlichen Pflichten weder bei der Polizei noch bei einem zuständigen Jagdpächter.

Der Schaden am Auto liegt im mittleren dreistelligen Euro-Bereich

Kurz nach 12 Uhr kollidierte ein 20-jähriger Autofahrer mit dem auf der Staatsstraße liegenden Reh. Der Wagen wurde dadurch beschädigt und musste abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Unfallschaden im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeistation Wertingen ermittelt nun wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr und bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (AZ)